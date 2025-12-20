Гръцките фермери блокират всички гранични пунктове с България





Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 8 часа на 20 януари



Границата с Гърция:

В РДГП – Смолян е получена информация от гръцките гранични власти, че близо до бившия пункт „Орменион“ на гръцка територия има стачна блокада и товарни автомобили няма да бъдат допускани на изход от България до 21.12.2025г. включително.

Поради същата причина на прехода „Кулата“-„Промахон“ от 13 часа днес не се пропускат товарни автомобили в двете посоки.

На прехода „Илинден“ – „Ексохи“ до 19 часа няма да бъдат пропускани никакви превозни средства в двете посоки.

Във връзка със стачните действия на гръцка територия са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи.

Границата с Република Турция:

Трафикът е изключително интензивен на ГКПП "Капитан Андреево" и ГКПП "Лесово" на изход за товарни автомобили.

Границата с Република Северна Македония:

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

Границата с Република Сърбия:

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

Границата с Румъния:



Трафикът е нормален на граничните преходи.