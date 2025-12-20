



Двама лекари от двете болници в Дупница бяха удостоени с приза Личност на годината, който кметът Първан Дангов възроди 22 години след първия си мандат като градоначалник.

В категорията Личност на годината в областта на здравеопазването призът бе връчен на двама изявени дупнишки лекари:

• д-р Елена Евтимова – за своята всеотдайност, професионализъм и човечност, превърнали я в един от най-обичаните лекари в града.

• д-р Евтим Малинов, неврохирург – за високата си експертиза, международен опит и решението да се завърне и работи в Дупница, в МБАЛ „Св. Иван Рилски 2003“.

Допълнителен приз беше определен и за Славчо Петрунов, който тази година беше обявен за студент на годината от Медицинския университет София.

Категория „Младежки пример“



Отличията получиха учениците Сара-Мария Кьосева и Димитър Киков от СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, които със своите постижения и поведение се превърнаха в пример за младото поколение.

Личност на годината в областта на спорта



Наградата бе присъдена на Веселина Ангелова, състезател по таекуондо, носител на златни медали от Балканско, Мултиевропейско първенство и международния турнир „Скопие Оупън“.

Личност на годината в областта на социалните дейности



Призът получи Методи Димитров, активен член на „Ротари клуб Дупница“, за ключовата си роля в реализирането на проекта „Светулка“ и подкрепата за ремонта на детското отделение в общинската болница.

Дарителите на 2025 година



Отличието бе връчено на Сдружение „Близо до теб“ – за неуморната им работа в подкрепа на нуждаещи се хора и реализирането на значими социални каузи. Наградата получи Цветанка Вуковска.

Личност на годината в областта на културата



Награди получиха:

• Цветомира Попова – млад пианист с дългогодишна отдаденост към музиката и активна концертна дейност в града.

• Илия Давчев и Борис Тодоров – дългогодишни хористи в мъжки хор „Св. Иван Рилски“, символ на духовност и културна идентичност за Дупница.

Категория „Смело сърце“



Призът бе присъден на Планинска спасителна служба – отряд Дупница, в знак на признание за тяхната смелост, професионализъм и безрезервна помощ в най-трудните моменти в планината. Статуетката получи Мартин Джокин.

Церемонията завърши с музикалните изпълнения на Тримата български тенори и с послание, че във всеки човек се крие потенциалът да бъде следващата „Личност на годината“ – чрез смисъл, доброта и отговорност към обществото