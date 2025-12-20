Гъста мъгла се стеле по пътищата в страната, бъдете внимателни!





Информация за състоянието на републиканските пътища към 06:30 часа на 20.12.2025 г.

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА:

Температурите са в интервала от -7°С до +10°С.

Времето над страната е предимно облачно.

Слаб вятър духа на отделни места в страната.

Пътните настилки са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия.

Намалена видимост поради мъгла:

Най-гъста мъгла (видимост до 50 метра):

Област Враца: Оряхово, Крушовица (до 30 м); Борован, Череша, Криводол (до 50 м).

Област Монтана: Лом, Пишурка, Вълчедръм (РП 81) и Вършец.

Област Кюстендил: Автомагистрала „Струма“ (на места гъста мъгла до 50 м).

Област Перник: Автомагистрала „Струма“ (между км 36 и км 38 – до 50 м).

Област Плевен: Районите на Плевен и Искър.

Област Сливен: Района на Нова Загора.

Област Русе: В отделни участъци (от 50 до 150 м).

Намалена видимост (между 80 и 150 метра):

Област Плевен: Любеново (до 80 м); Левски, Телиш и Гулянци (до 100 м); Вълчитрън (до 150 м).

Област Благоевград: Районите на Сандански и Благоевград (около 100 м).

Област Ловеч: Района на Луковит (около 100 м).

Област Бургас: Района на Дъскотна (около 100 м).

Област Кюстендил: Обща видимост в областта до 150 м.

Област Велико Търново: Видимост в цялата област между 100 и 150 м.

Област Варна: Провадия, Невша и Аксаковска панорама (до 100 м).

Област Сливен: Района на Раднево (до 100 м).

Слаба до умерена мъгла (видимост до 350 метра):

Област Търговище: По ниските места в района на град Попово (до 200 м).

Област Разград: Около водните басейни (до 200 м).

Област Ямбол: На места в областта (до 200 м).

Област Сливен: По АМ „Тракия“ видимостта е между 100 и 200 м.

Област Силистра: Видимост до 350 м.