Съботно неделен хороскоп(20-21 декември)





Овен



Овните ще почувстват, че съдбата им подава ръка. Смелостта им ще се засили още повече. Овните ще тръгнат напред с ясно съзнание, че успехът зависи най-вече от тях самите, защото са получили благоприятни знаци.

Телец

Телците ще бъдат приятно изненадани от щастливото полазване, което ще влезе в живота им. Настроението им ще се подобри осезаемо. Телците ще се почувстват закриляни, защото ще чувстват със сърцето си, че следват правилния път.

Близнаци



Близнаците ще очакват скъп гост, който ще ги зареди с много позитивна енергия. Те ще усетят, че бъдещето им се подрежда благоприятно. Разговорите ще им донесат вдъхновение. Вярата им в доброто ще се засили. Близнаците ще погледнат напред с усмивка и лекота.

Рак

Раците ще получат ясен знак, че късметът започва да работи в тяхна полза.Те ще усетят подкрепа най-вече от близките си. Това ще им даде сили да оставят старите тревоги зад гърба си. Раците ще се почувстват готови за ново начало.

Лъв

Лъвовете ще срещнат човек, който ще им донесе радост и усещане за изобилие. Според поверието това ще бъде знак за успех и признание през идващата година.Те ще усетят прилив на самочувствие. Настроението им ще стане приповдигнато. Лъвовете ще повярват, че ги очакват светли моменти. Оптимизмът им ще бъде заразителен и за хората около тях.

Дева

Девите ще имат среща, която ще ги накара да се почувстват по-уверени в решенията си. Напрежението ще отстъпи място на разумния оптимизъм. Девите ще се почувстват стабилни и подготвени за новата година.

Везни

Везните ще бъдат благословени с късмет, който ще дойде чрез хората около тях. Това ще им вдъхне увереност да следват мечтите си. Те ще усетят, че балансът се връща. Везните ще тръгнат напред с по-леко сърце.

Скорпион

Те ще усетят вътрешен мир какъвто не са чувствали отдавна. Това ще им помогне да оставят зад гърба си стари съмнения. Вярата им в себе си ще се засили. Скорпионите ще посрещнат новата година с повече увереност.

Стрелец

Стрелците ще очакват гост, който ще внесе радост и вдъхновение в дома им. Според поверието това ще бъде знак за изобилие и добри новини. Те ще усетят, че бъдещето им се отваря към едни по-светли бъднини. Оптимизмът им ще се засили още повече. Усмивките ще бъдат искрени. Стрелците ще повярват, че ги очаква светла година.

Козирог

Козирозите ще усетят вътрешна сила. Новата година ще им се стори като чиста страница, на която са готови да запишат това, което им е на сърцето.

Водолей

Водолеите ще почустват как щастието буквално ще прекрачи прага им под формата на позитивен и усмихнат човек. Това ще бъде ясен знак за радост и успех през идващата година.

Те ще усетят прилив на вдъхновение. Настроението им ще бъде приповдигнато през целия ден. Водолеите трябва да се радват на този знак и да му вярват.

Риби

Рибите ще очакват скъп гост, който ще донесе топлина и надежда. Срещата ще бъде знак за берекет и душевен мир. Те ще почувстват, че са на правилното място.