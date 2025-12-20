Игнажден е. Почитаме светеца, който носи Бога в себе си, в душата





Православната църква почита днес празника на Свещеномъченик Игнатий Богоносец (Предпразненство на Рождество Христово), наричан от народа Игнажден.

Игнатий Богоносец бил ученик на Свети Йоан Богослов. По-късно става епископ на Антиохийската църква, където първи въвежда пеенето на божествените песни на два клира - хора, прието по-късно и от другите християнски църкви.

Паството му го нарича Богоносец, защото той самият казвал, че "носи Бога в себе си, в душата си". Заради вярата си е бил осъден на смърт от римския император Траян. Загива мъченически, разкъсан от лъвове.

Според християнските представи от Игнажден започват родилните мъки на Божията майка, които продължават до Коледната нощ. Дните през този период се наричат "Мъченици". Жените тогава не трябва да работят никаква домашна работа, за да забременяват и раждат лесно.

Народните обичаи гласят, че от Игнажден започват Коледните празници и Новата година.

Характерен за празника е обичаят полазване. По това кой човек-полазник, първи влезе в дома ви от сутринта, се гадае за здравето, плодородието и имането през годината. Ако се случи първият гост да е добър и богат, то и годината ще е плодоносна.

Тъй като Игнажден означава „пламенен ден”, днес именници са хората, носещи имената Игнат, Огнян, Огняна, Пламен и Пламена.