Алианс за права и свободи на Ахмед Доган излезе с изявление, в което поиска остапвака на правителството. Ето какво гласи то:
·
Уважаеми граждани на Република България,
През последната седмица спонтанното гражданско недоволство категорично заяви своето несъгласие с "модела Пеевски" като форма на управление на държавата. Стотици хиляди в цялата страна скандираха в един глас: „Оставка!“ Този призив е естественият епилог на поредния опит да се задълбочи мафиотизирането на българския политически живот чрез доминацията на едно лице над основните стълбове на държавността.
Нашата позиция остава непроменена. И към днешна дата ние се присъединяваме към исканията за оставка на действащото правителство. Призоваваме всички парламентарни сили да заявят ясно своите позиции и да предприемат спешни законодателни действия, които да обезпечат провеждането на честни извънредни парламентарни избори. Това следва да се случи в тясно сътрудничество с широк обществен и граждански съвет.
Оставяме без коментар неадекватните действия на службите за сигурност. Вместо да гарантират спокойното и мирно протичане на протеста, те допуснаха организирани и платени провокатори да предизвикат вандалски прояви в центъра на София. Това хвърля сянка върху работата на институциите, които имат задължението да осигуряват ред и да защитават гражданите, а не да позволяват изкуствено ескалиране на напрежението.
Протестът постави тежката политическа диагноза. Сега на ход са политически отговорните лица и техните партийни ръководства за търсене на изход от създалата се ситуация.
Алианс за права и свободи на Доган поиска оставката на правителството
