Днес Европейската комисия (ЕК) оцени положително третото искане за плащане на България по Националния план за възстановяване и устойчивост на страната. Тази оценка бележи значителна стъпка към отпускането на средства от ЕС в подкрепа на икономическия растеж и усилията на България за устойчивост. Според ЕК са изпълнени общо 48 от 50-те етапа и цели, за което страната ни се очаква да получи плащане в размер на 1,47 млрд. евро преди края на годината.
България подаде третото искане за плащане по Механизма за възстановяване и устойчивост на 1 октомври 2025 г. Плащането е с най-голям брой етапи и цели и обхваща 22 реформи и 19 инвестиции. Водещите мерки са свързани с продължаване на реформите в области като научни изследвания и иновации, декарбонизация, подобряване рамката за управление на държавните предприятия, развитие на електронното здравеопазване и др. Общата му стойност възлиза на 1,619 млрд. евро. Цялата стойност на плащането се очаква да бъде получена от ЕК след приключването на преговорите по предоговарянето на реформата, свързана с Комисията за противодействие на корупцията. В тази връзка следващата седмица предстои среща на правосъдния министър Георги Георгиев с представители на ЕК.
България ще получи 1,47 млрд. евро по трето плащане от НПВУ
Днес Европейската комисия (ЕК) оцени положително третото искане за плащане на България по Националния план за възстановяване и устойчивост на страната. Тази оценка бележи значителна стъпка към отпускането на средства от ЕС в подкрепа на икономическия растеж и усилията на България за устойчивост. Според ЕК са изпълнени общо 48 от 50-те етапа и цели, за което страната ни се очаква да получи плащане в размер на 1,47 млрд. евро преди края на годината.
Най-четено
- Алианс за права и свободи на Доган поиска оставката на правителството
- Асен Василев: Борисов и Пеевски искат да взривят държавата. В петък внасяме вот на недоверие!
- България ще получи 1,47 млрд. евро по трето плащане от НПВУ
- Путин: Няма да се бием с Европа, но ако Европа иска да се бие с нас, ние сме готови още сега
- Трусове срад върховете на ЕС: Обиски и aрести заради корупция
- 3 месеца затвор за мъж, влязъл в сградата на дирекцията на полицията в Кюстендил с марихуана
- 36-годишен работник загина от токов удар в локомотивното депо в Дупница
- Главен комисар Любомир Николов: Полицейските служители проявиха геройство и запазиха хладнокръвие
- Дупнишки пожарникари отводняваха къщи, гасиха пожари и помагаха на спешното за пациент
Темите от "Свят"
- България ще получи 1,47 млрд. евро по трето плащане от НПВУ
- Путин: Няма да се бием с Европа, но ако Европа иска да се бие с нас, ние сме готови още сега
- Трусове срад върховете на ЕС: Обиски и aрести заради корупция
- Украински антикорупционни агенти претърсват дома на главния съветник на Зеленски
- Доживотен затвор за майка, убила двете си деца и захвърлила телата им в куфари в изоставен склад
- 59 жертви и 270 изчезнали след пожар в жилищни блокове в Хонконг
- Докато преговорите за мир текат зад кулисите: Украйна и Русия си размениха смъртоносни удари
- След сигнал от България: Разбиха престъпна мрежа в Бразилия за изтезания на животни
- Индия е на ръба след смъртоносна експлозия на кола в столицата