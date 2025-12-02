Теменужка Петкова обяви поправките в бюджета за 2026-а







Финансовият министър Теменужка Петкова обяви какво предлага правителството като прекрояване на Бюджет 2026.

По време на среща със социалните партньори - работодатели и синдикати, Петкова посочи, че управляващата коалиция ще се съобрази с обвързването на възнагражденията в определени сектори от средната брутна работна заплата.

Финансовият министър уточни на второ място, че ако работодателите подкрепят предложението на синдикатите, управляващите ще търсят обща хоризонтална политика по доходи.

На трето място - управляващите предлагат да отпадне Софтуера за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО). Теменужка Петкова увери, че с тази мярка властта не е искала да обремени по някакъв начин бизнеса.

На четвърто място - коалицията е взела решение да отпадне мярката данък "дивидент".

На пето място - да се проведат дискусии дали пенсионната връзка да е 1% или да се върви към нула. Тук работодателите бяха категорични, че не трябва да се върви към повишаване пенсионната вноска. Петкова потвърди, че управляващата коалиция е взела решение пенсионната вноска от 2% да отпадне.

Смятам, че ще намерим едно добро и разумно решение, заяви Теменужка Петкова

На шесто място - за максималния осигурителен доход управляващата коалиция остава отворена за разговори още няколко дни. Теменужка Петкова е сигурна, че ще се намери компромис между бизнес и синдикати, с които да се направи един балансиран бюджет.

Петкова обясни, че правителството работи само 11 месеца. "За тези 11 месеца успяхме да свършим няколко важни неща като приемането на България в еврозоната и предоговарянето на Плана за възстановяване и устойчивост", добави тя.

Министърът на финансите смята, че с общи усилия може да се постигне добър бюджет. Трябва да търсим консенсус и баланс за възможните решения, призова финансовият министър.