Путин: Няма да се бием с Европа, но ако Европа иска да се бие с нас, ние сме готови още сега





Руският президент Владимир Путин заяви, че исканията на Европа за край на войната в Украйна са „неприемливи“

В реч в Москва той добави: „Няма да се бием с Европа, но ако Европа иска да се бие с нас, ние сме готови още сега“

Путин трябваше да се срещне с американския пратеник Стив Уиткоф по-рано този следобед за разговори по проекта за мирен план, но срещата изглежда се забавя

Путин не показа голямо желание за компромис, вярвайки, че Русия печели на бойното поле, пише BBC.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че някои неща „все още трябва да бъдат доработени“ в проекта за мирен план, но че „сега повече от всякога има шанс да се сложи край на тази война“

Украинските военни казват, че боевете продължават в ключовия източен град Покровск, след като Кремъл заяви, че силите му са го превзели



В непланираните си коментари пред журналисти малко по-рано, Путин спомена твърденията за военни постижения на Русия в Източна Украйна.

В понеделник Путин заяви, че руската армия е завладяла градовете Покровск и Купянск - но както украинските власти, така и международните наблюдатели поставиха това под въпрос.

Днес Путин повтори, че Красноармейск (старото съветско име на Покровск) е под пълния контрол на руската армия и покани международни и украински журналисти да се уверят сами.

„Ако някой има съмнения, моля, елате да посетите Краснормейск и да видите кой наистина го контролира“, каза той.

Той също така обеща да отговори на скорошните украински атаки срещу руски петролни танкери в Черно море. Той нарече тези атаки „пиратство“, обеща да засили ударите по украински съоръжения и кораби и заплаши да „отреже Украйна“ напълно от морето.