Трусове срад върховете на ЕС: Обиски и aрести заради корупция





Днес се извършват претърсвания в Колежа на Европа в Брюж (Белгия) и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) в Брюксел, като част от разследване на предполагаема измама, свързана с финансирано от ЕС обучение за младши дипломати, ръководено от Европейската прокуратура (EPPO) в Брюксел. Трима заподозрени бяха задържани.

По искане на EPPO, одобрено от разследващия съдия, Федералната полиция (FGP Западна Фландрия) извърши претърсвания в няколко сгради на Колежа на Европа в Брюж, в Европейската служба за външна дейност в Брюксел и в домовете на заподозрените. Разследващите мерки разчитаха и на подкрепата на Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Въпросният проект е за Дипломатическа академия на Европейския съюз – деветмесечна програма за обучение на младши дипломати от държавите членки – възложен от Европейската служба за външна дейност на Колежа на Европа в Белгия в периода 2021 – 2022 г. след тръжна процедура.

Разследването се фокусира върху това дали Колежът на Европа и/или техните представители са били предварително информирани за критериите за подбор на тръжната процедура и са имали достатъчно основания да смятат, че ще им бъде възложено изпълнението на проекта, преди официалното публикуване от ЕСВД на обявлението за тръжна процедура.

Има сериозни съмнения, че по време на тръжната процедура за програмата е бил нарушен член 169 от Финансовия регламент, свързан с лоялната конкуренция, и че поверителна информация, свързана с текущата обществена поръчка, е била споделена с един от кандидатите, участващи в търга.

Преди претърсванията, Европейската прокуратура е поискала снемане на имунитета на няколко заподозрени, което е било удовлетворено.

Бившият върховен представител за външната политика на ЕС Федерика Могерини беше една от тримата арестувани от белгийската полиция във вторник в рамките на мащабно разследване за измама

Разследваните факти са били докладвани първо на OLAF. Те биха могли да представляват измама при обществени поръчки, корупция, конфликт на интереси и нарушение на професионалната тайна. Разследването продължава, за да се изяснят фактите и да се оцени дали са извършени криминални престъпления.

Разследването се подкрепя и от разследващия съдия на Белгия в Западна Фландрия (окръг Ипър).

Всички лица се считат за невинни, докато не бъдат доказани от компетентните белгийски съдилища.