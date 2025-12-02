3 месеца затвор за мъж, влязъл в сградата на дирекцията на полицията в Кюстендил с марихуана





Районен съд Кюстендил наложи наказание: „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца, по отношение на обвиняем, който се призна за виновен в държане на марихуана. Съдът одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура и защитата.

Подсъдимият Д. Й. / на 36 г., осъждан / се признава за виновен в това, че на 04.04.2025 г. в гр. Кюстендил, в сградата на ОДМВР - Кюстендил, в десен джоб на връхно яке, с което бил облечен, е държал без надлежно разрешително, съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, високорисково наркотично вещество - „коноп / марихуана /“ с нето тегло 4,66 грама и съдържание на активен наркотично действащ компонент „тетрахидроканабинол“ 13.6%, на стойност 93,20 лева - престъпление по чл. 354а, ал. 3, пр. 2, т. 1, пр. 1 от НК.

Одобреното споразумение има последиците на влязла в законна сила присъда. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.