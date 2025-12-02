36-годишен работник загина от токов удар в локомотивното депо в Дупница





Вчера при трудова злополука в локомотивно депо в Дупница е загинал 36-годишен мъж, убит е от токов удар – качил се е на покрива на вагон на пети коловоз и е ударен от волтова дъга от електропреносната мрежа. Той е бил работник във фирма, наета за ремонтни дейности от ЖП структурата в града. Трупът е изнесен от местопроизшествието от екип на РСПБЗН – Дупница, и е закаран за аутопсия в кюстендилската болница, досъдебно производство е образувано по случая, уведомена прокуратурата.