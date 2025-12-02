Главен комисар Любомир Николов: Полицейските служители проявиха геройство и запазиха хладнокръвие







Трима служители на СДВР са пострадали при изпълнение на служебните си задължения, 71 са задържани, образувани са досъдебни производства за нанесени щети по сгради и служебни автомобили

Във вчерашния ден след предварително съгласуване със Столична община, се проведе мирен протест пред сградата на Народното събрание. Охраната на мероприятието бе организирана съвместно със сили на ГДЖСОБТ и СДВР, като за целта бяха изградени 21 контролно-пропускателни пунктове. В рамките на извършеното оперативно селектиране бяха установени множество хора със забранени предмети, сред тях и 20-годишен мъж, носещ газов пистолет със зареден патрон в цевта. Задържан е мъж, у когото при личен обиск са намерени и иззети 31 000 лева, разделени в различни купюри с бележки на столични улици. Между мирно протестиращите бяха забелязани хора с агресивно поведение, които бяха наблюдавани от оперативни служители. Така директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов обобщи ситуацията преди протеста в централната част на София. Той поздрави мирно протестиращите граждани и служителите на реда, които съвестно са изпълнявали своите задължения.

Главен комисар Любомир Николов акцентира на задълженията на стюардите – да извеждат и да посочват на полицията хора с агресивно поведение, за да не бъде допусната ескалация на напрежение. По време на протеста и до настоящия момент в СДВР не са подадени данни за протестиращи с подобно поведение.

Повишаване на напрежението е възникнало в момента, в който незаявено шествие е тръгнало към ул. „Врабча“ и протестиращите са преминали през необезопасена от полицията територия. „Видяхте непредизвиканата агресия към полицейските служители на няколко пъти. Нямаше възможност враждебно протестиращите да бъдат изведени от мирния протест и за да не предизвикаме масови безредици, прилагайки оперативни способи, заснехме техните действия и ги проследихме. В по-късните часове на нощта задържахме 71 човека, които раниха трима наши колеги, извършиха вандалски прояви към 15 служебни автомобила и нанесоха щети по общинско и частно имущество“, каза още главен комисар Николов. Той акцентира върху факта, че полицията не е допуснала да има пострадали.

Задържаните с полицейска мярка до 24 часа за хулигански прояви, вандализъм и други нарушения на обществения ред са 71 души, 23 от тях са известни на МВР, за съпричастност към безредици по време на протест, по Указа за борба с дребното хулиганство, по чл. 325 от НК и за други криминални прояви. Девет от попадналите в ареста са малолетни и непълнолетни. Образувани са 8 досъдебни производства за унищожаване и повреждане на имущество. Иззети са газов пистолет, боксове, пиратки, димки, бомбички с поставени в тях пирони и други забранени предмети. Продължава процесът по преглеждане на видеозаписи, установяване на извършители на противоправни деяния и докладване на материалите в компетентната прокуратура.