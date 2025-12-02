В края на миналата седмица екипи на пожарната в Дупница са оказали техническа помощ при постъпили сигнали за наводнения в Дупница и съдействие на ЦСМП да бъде обслужен пациент, гасили са 2 пожара в областта, единият е причинил щети – късо съединение е причинило пожарът в спомагателна постройка към необитаема къща в Дупница. Пожарът е угасен от 2 екипа, унищожени са 10 кв. м покривна конструкция, спасена е къщата.
Дупнишки пожарникари отводняваха къщи, гасиха пожари и помагаха на спешното за пациент
02.12.2025
Най-четено
- Дупнишки пожарникари отводняваха къщи, гасиха пожари и помагаха на спешното за пациент
- Августин Спасов е най-добрият борец сред пожарникарите в Европа
- Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини
- Затварят 2 ленти на АМ "Струма" от Дупница до Долна Диканя заради ремонт
- Седмичната прогноза: Слънчево и с мунисови сутрешни температури, дъждовете се завръщат през почивните дни
- Дупничанин строши с метален прът ръката са съседка след скандал
- Украински антикорупционни агенти претърсват дома на главния съветник на Зеленски
- Продължава отстраняването на скалната маса по пътя за Рилския манастир
- Шофьорите да тръгват с автомобили, готови за зимни условия.
Темите от "Дупница"
- Дупнишки пожарникари отводняваха къщи, гасиха пожари и помагаха на спешното за пациент
- Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини
- Затварят 2 ленти на АМ "Струма" от Дупница до Долна Диканя заради ремонт
- Седмичната прогноза: Слънчево и с мунисови сутрешни температури, дъждовете се завръщат през почивните дни
- Дупничанин строши с метален прът ръката са съседка след скандал
- Продължава отстраняването на скалната маса по пътя за Рилския манастир
- Скали се изсипаха на пътя за Рилския манастир в района на село Пастра
- В сила е червен код за проливни дъждове в 3 области в страната
- Кандидат-студенти и представители на университети у нас се срещат в Дупница тази неделя