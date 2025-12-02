Дупнишки пожарникари отводняваха къщи, гасиха пожари и помагаха на спешното за пациент





В края на миналата седмица екипи на пожарната в Дупница са оказали техническа помощ при постъпили сигнали за наводнения в Дупница и съдействие на ЦСМП да бъде обслужен пациент, гасили са 2 пожара в областта, единият е причинил щети – късо съединение е причинило пожарът в спомагателна постройка към необитаема къща в Дупница. Пожарът е угасен от 2 екипа, унищожени са 10 кв. м покривна конструкция, спасена е къщата.