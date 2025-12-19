Съдът в Дупница наказа с пробация мъж, осакатил с нож жертвата си





Районен съд Дупница наложи наказание „Пробация“ на 24- годишен дупничанин, който се призна за виновен в престъпление по чл.129, ал.2, във вр. с ал.1 от НК – нанасяне на средна телесна повреда, причинила на пострадалия трайно затрудняване на движението на левия горен крайник. Съдът одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура и защитата.

Подсъдимият М. В. / неосъждан / се признава за виновен в това, че: На 30.06.2025 година около 23.00 часа в град Дупница, е причинил средна телесна повреда на А. М. от гр. Дупница, чрез нанасяне на удар с нож в областта на предмишнцата, изразяваща се в прободно-порезно нараняване на лява предмишница, причинил на пострадалия трайно затрудняване на движението на левия горен крайник. Подсъдимият ще изтърпи наказание “пробация”, включваща следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 8 месеца при периодичност на срещите два пъти седмично; „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 8 месеца. М. В. е осъден да плати по сметка на ОДМВР-Кюстендил направените по делото разноски на досъдебното производство в общ размер на 727,47 лв. за изготвяне на експертиза.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

За определението, с което съдът е одобрил споразумението, сключено от страните да се съобщи на пострадалия А. М. с указание, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.