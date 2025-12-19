Тази вечер от 18ч. в Общински драматичен театър "Невена Коканова" в Дупница ще се състои тържествената церемания по връчване на приза Личности на годината 2025.
По време на церемонията ще бъдат отличени изявени личности в различни области на обществения живот – здравеопазване, образование, спорт, култура, социални дейности, предприемачество, дарителство и гражданска доблест.
Вечерта ще бъде още по-празнична със специалното участие на Тримата тенори, които ще допринесат за незабравимата атмосфера на събитието.
Вход свободен!
Тази вечер награждават личностите на годината в Дупница
19.12.2025
Тази вечер от 18ч. в Общински драматичен театър "Невена Коканова" в Дупница ще се състои тържествената церемания по връчване на приза Личности на годината 2025.
Най-четено
- Съдът в Дупница наказа с пробация мъж, осакатил с нож жертвата си
- Детски тапети: Как да изберем най-подходящия дизайн за момче или момиче?
- Тази вечер награждават личностите на годината в Дупница
- Европейският съд по правата на човека отхвърли жалбата на Гребеца от Наглите срещу България
- Гръцките фермери блокираха граничен пункт " Капитан Петко Войвода"
- Лидерите на ЕС отпуснаха на Украйна заем от 90 милиарда евро
- Консултациите при президента приключват с "Величие"
- Прокуратурата днес ще поиска постоянен арест за директора с камерите в тоалетните в столично училище
- Пътната обстановка. Актуална информация от АПИ
Темите от "Дупница"
- Съдът в Дупница наказа с пробация мъж, осакатил с нож жертвата си
- Тази вечер награждават личностите на годината в Дупница
- Мъглите в равнините днес се настаняват трайно
- 1 евро за час в синята зона в Дупница се отлага за догодина
- Костадинов: Предлгам така да подредим павилионите по целия център, че Дупница да заприлича на Газа, Кайро и сомалийските пристанища
- Съветниците в Дупница отложиха за 23-и декември гласуване на новата такса смет
- Министерство на труда и социалната политика показа Първа серия евробанкноти
- Времето днес: От зима към пролет- от - 5 ° сутринта, до 15° през деня
- 4-има на съд за крупен обир в Банско. 350 000 лв. и злато прибрали в раници, след което на платформа за коли пренесли стоката в село Яхиново, където поделили плячката