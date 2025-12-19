Тази вечер награждават личностите на годината в Дупница





Тази вечер от 18ч. в Общински драматичен театър "Невена Коканова" в Дупница ще се състои тържествената церемания по връчване на приза Личности на годината 2025.



По време на церемонията ще бъдат отличени изявени личности в различни области на обществения живот – здравеопазване, образование, спорт, култура, социални дейности, предприемачество, дарителство и гражданска доблест.

Вечерта ще бъде още по-празнична със специалното участие на Тримата тенори, които ще допринесат за незабравимата атмосфера на събитието.

Вход свободен!