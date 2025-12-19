Лидерите на ЕС отпуснаха на Украйна заем от 90 милиарда евро





Лидерите на Европейския съюз постигнаха споразумение за отпускане на заем от 90 милиарда евро на Украйна, след като не успяха да се споразумеят за използването на замразени руски активи, информира BBC.

Украинският президент Володимир Зеленски коментира така: "Подкрепата „наистина укрепва нашата устойчивост“ и призовава руските активи да останат „замразени“.

Той призова лидерите да използват 200 милиарда евро от замразени руски активи, но Белгия, където се съхранява по-голямата част от паричните средства, поиска гаранции за споделяне на отговорността, които се оказаха твърде много за други страни.

Споразумението, което според лидерите ще отговори на военните и икономическите нужди на Украйна през следващите две години, дойде след повече от ден разговори на среща на върха в Брюксел.

ЕС смята, че Украйна се нуждае от допълнителни 135 милиарда евро, за да се задържи на повърхността през следващите две години, като паричната криза в страната се очаква да започне през април.

Междувременно американски и руски представители трябва да се срещнат в Маями този уикенд за по-нататъшни разговори по мирен план, като се очаква украинската и американската делегации също да проведат отделни разговори.