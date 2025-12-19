Консултациите при президента приключват с "Величие"





В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев ще приеме представители на парламентарната група на „Величие“. С консултацията, която ще се проведе днес от10.00 часа на „Дондуков“ 2, приключва кръгът от разговори с политическите формации в 51-вото Народно събрание преди продължаването на конституционната процедура за връчване на мандат за съставяне на правителство.