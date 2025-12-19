Прокуратурата днес ще поиска постоянен арест за директора с камерите в тоалетните в столично училище





Предстои дднес прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо директора на 138-о училище в столицата Александър Евтимовп за държане на специални записващи устройства, скрити в тоалетни на училище.

Събраните до момента доказателства сочат, че за времето от неустановена дата през 2025 г. до 16.12.2025 г. в училище в ж.к. „Гео Милев“ в гр. София, обвиняемият Александър Евтимов. е държал специално техническо средство, предназначено за събиране на информация – камери за видеонаблюдение. Деянието е извършено от длъжностно лице във връзка със службата му. Александър Евтимов е привлечен към наказателна отговорност и за това, че е създал порнографски материали, чрез заснемане със скрити камери, поставени в тоалетните, като за създаването на материалите са използвани лица, ненавършили 18-годишна възраст.

Наблюдаващ прокурор е сезира и Комисията за защита на личните данни с оглед извършване на евентуални административни нарушения.

По случая се води досъдебно производство за престъпления по чл. 159, ал. 4, т. 1 вр. ал. 1 от НК и по чл. 339а, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор А.Е. е задържан за срок до 72 часа.

Разследването по случая продължава.