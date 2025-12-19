Пътната обстановка. Актуална информация от АПИ





Информация за състоянието на републиканските пътища към 6:30 ч. на 19.12.2025 г.

I. МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА:

Температурите са в интервала от -5°С до +5°С.

Времето над страната е предимно ясно.

Слаб вятър духа в почти всички области.

Пътните настилки са предимно сухи, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия.

Намалена видимост поради мъгла:

До 50 м в на АМ „Хемус“ /обл. София/, проход Петрохан.

До 100 м на АМ „Тракия“ / обл. София/.

II. СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:

АМ „Тракия“:

Област София:

Движението при Мухово от км 44+400 до км 46+480 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Срок до 31.12.2025 г.;

Област Стара Загора:

Движението от км 184+000 до км 208+000 се осъществява с повишено внимание поради почистване на регули. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 23.12.2025 г.;

Област Сливен:

Движението в участъка от км 260+000 до км 276+880 посока Бургас е ограничено поради извършване на превантивен ремонт от км 262+500 до км 273+454, като се обособява двупосочно движение в платното посока София - една лента за движение посока Бургас и една лента за София. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2025 г.;

Движение с повишено внимание от км 255+000 до км 265+000 ляво платно /в посока София/ поради почистване на окопи. Ограничава се аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок от 15.12.2025г. до 19.12.2025 г

Движение с повишено внимание от км 229+286 до км 273+354 в двете посоки поради монтаж на оградна мрежа. Ограничава се аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 19.12.2025 г

Област Бургас:

Движението от км 346+400 до км 349+000 в посока София се осъществява с повишено внимание по активната и изпреварващата лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка в аварийната лента. Аварийната лента е ограничена. Скоростта е ограничена на 90 км/ч. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2025 г.;

АМ „Хемус“:

Област София:

Движението от км 1+240 дп км 8+500 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км/ч, а МПС над 12 т се движат само в аварийната лента, с цел повишаване на безопасността на движение през зимните месеци, поради незадоволителното състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.05.2026 г.;

Движението посока София в участъка от км 36+800 до км 33+710 се осъществява с повишено внимание поради ремонтнo - възстановителни дейности на виадукт при км 36+450 – „Коренишки дол“. Ограничено е преминаването по активна лента 1, като движението се извървшва по активна лента 2 и изпреварващата лента. Срок до 21.12.2025 г.;

Въвежда се ВОБД в участъка от км 39+372 до км 42+680 за лява и дясна тунелни тръби на пътен тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“, при осигуряване на две ленти посока София /лява тунелна тръба/, като се ограничава крайна дясна лента. В дясна тунелна тръба /посока Варна/ движението ще преминава в две ленти в посока София – Варна, но при необходимост и аварийни ситуации в лява тунелна тръба ще се обособява двупосочно движение в дясна тунелна тръба – една лента за посока София и една лента за посока Варна. Движението се регулира от знаково стопанство. Срок до 30.04.2026 г.;

Движението от км 14 до км 71+400 се осъществява в една лента поради полагане на хоризонтална маркировка. Поетапно и на участъци се ограничава активната лента в дясното платно /в посока Варна/ и лявото /посока София/ платно, като движението се извършва в останалите ленти. Срок от 08:00 ч. до 17:00 ч. до 19.12.2025 г.

Област Ловеч:

Въведена е временна организация на движението с ограничителни елементи тип „Ню Джърси“ в участъка от км 87+400 до км 87+675 на лявото платно. Срок до 20.12.2025 г.;

Движението в участъка п.в. „Боаза“ – п.в. „Дерманци“ от км 87+800 до км 98+150 е ограничено в двете посоки за МПС над 12,5 т. Срок до 31.12.2025 г.;

Област Шумен:

Движението в двете посоки от км 348+500 до км 375+800 се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради монтаж на пътни знаци. Движението се регулира с пътни знаци и мигаща светлина. Срок до 31.12.2025 г.;

Движението в двете посоки от км 341+560 до 347+000 се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради монтаж на снегозащитни съоръжения. Движението се регулира с пътни знаци и подвижна табела с мигаща светлина. Срок до 19.12.2025 г.

Област Варна:

Движението в участъка п.в. „Повеляново“ – п.в. „Летище“ от км 407+000 до км 422+000 посока София се осъществява с повишено внимание поради монтиране на снегозащитни съоръжения. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 19.12.2025 г.;

Движението в участъка п.в. „Слънчево“ – п.в. „Летище“ от км 416+000 до км 419+000 се ограничава в посока София ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Ограничено е движението на извънгабаритни МПС с максимална широчина над 4,5 метра. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.03.2026 г.;

АМ „Струма“:

Област София:

Движението от км 0 до км 10+430 се осъществява в една лента поради полагане на хоризонтална маркировка. Поетапно и на участъци се ограничава активната лента в дясното платно /посока Перник/ и лявото платно /посока София/, като движението се извършва в свободните ленти. Срок от 08:00 ч. до 17:00 ч. до 19.12.2025 г.

Област Перник:

Във връзка облекчаване на натоварения трафик по АМ „Струма“ при вход към кръговото кръстовище в посока София – Перник се въвежда временна организация на движението на ПВ „Даскалово“ на АМ „Струма“, както следва: - Входът от гр.София по АМ „Струма“ към път I-6 Перник – Кюстендил се организира през дясна външна лента на кръговото кръстовище на п.в. „Даскалово“ към дясна лента на път I-6 Перник – Кюстендил. За изход към път I-1 (за с.Драгичево) се обособява лява лента със зона за изчакване и знаци Б2 и Г1. Двете ленти се отделят с физическа преграда (конуси/бализи). Входът от гр.София и от гр.Дупница по I-1 Владая – Драгичево се организира през средна лента на кръговото кръстовище на ПВ „Даскалово“ към лява лента на път I-6 Перник – Кюстендил в часовия диапазон от 16:00 ч. до 20:30 ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 19.12.2025 г.

Движението от км 26+950 до км 33+800 и в двете платна се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на откоси в часовия диапазон от 08:00 до 16:00 часа. Поетапно ограничена за движение е аварийната лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 22.12.2025 г.;

Област Благоевград:

Движението в участъка Кресна – Кулата от км 129+000 до км 152+000 в двете посоки се извършва с повишено внимание поради почистване на облицовъчни окопи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 22.12.2025 г.;

АМ „Марица“:

Област Хасково:

Движението от км 26+900 до км 32+550 посока ГКПП „Капитан Андреево“ се осъществява в една лента поради компрометирана дилатационна фуга. Затворена е активната лента, като движението се осъществява в изпреварващата. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 50 км/ч. Срок до 31.03.2026 г.

Движението от км 65+950 до км 71+470 се осъществява двупосочно в дясно платно посока ГКПП „Капитан Андреево“ поради подмяна на дилатационни фуги на мостово съоръжение над р. Марица. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено поетапно ограничение на скоростта до 50 км/ч. Срок до 31.12.2025 г.;

АМ „Черно море“: няма въведени ограниечния

АМ „Европа“: няма въведени ограничения