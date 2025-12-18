За да не са по-назад от нашите: Албански депутати се млатиха, пуснаха и димки в парламента





Сбълъсъци и палене на факли белязаха последното заседание на парламента на Албания.

Преди началото на заседанието, депутатите от опозицията влязоха в залата и седнаха на столовете на министрите от правителството, като се сблъскаха физически със служителите на Гвардията, които се опитаха да ги отстранят оттам.

Заради създадения хаос, по искане на ръководителя на групата на СП Таулант Бала, парламентът гласува по дневния ред.

По-късно Ендри Шабани положи клетва като нов омбудсман. Избран с подписи, събрани от Демократическата партия, Шабани положи клетва на фона на хаос и сблъсъци между опозицията и силите за сигурност.

Депутатите от ДП запалиха факли веднага щом председателят на събранието Нико Пелеши възобнови заседанието след няколко минути почивка.

По време на заседанието председателят на събранието Нико Пелеши изгони депутатите от Демократическата партия Клевис Балиу и Фламур Нока, които въпреки решението продължиха стоят в залата.