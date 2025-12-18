Британец, воювал в Украйна, е осъден на 13 години затвор от Русия







Британец, воювал в Украйна, е осъден на 13 години в затвор с максимална сигурност, съобщи руската главна прокуратура.

Хейдън Дейвис, бивш британски войник, когото Русия нарече наемник, е бил заловен в украинския регион Донбас в края на 2024 г. или началото на 2025 г., докато е служил в чуждестранния легион на страната.

Той е съден в контролиран от Русия съд в град Донецк, който в момента е окупиран от Москва.

Министерството на външните работи, Британската общност и развитието (FCDO) заяви, че категорично осъжда осъждането на г-н Дейвис „по фалшиви обвинения“, добавяйки, че той е военнопленник.

В него се казва: „Оставаме в тесен контакт със семейството на г-н Дейвис и предоставяме консулска подкрепа.“

FCDO заяви, че съгласно международното право военнопленниците не могат да бъдат преследвани за участие във военни действия.

Добави се: „Изискваме Русия да спазва тези задължения, включително тези по Женевските конвенции, и да спре да използва военнопленници за политически и пропагандни цели.“

В изявление руските прокурори заявиха, че г-н Дейвис се е присъединил към украинската армия през август 2024 г. и „е участвал във военни операции срещу руските въоръжени сили на територията на [Донецка област]“.

В съдебни кадри, разпространени от прокурорите, мъж с британски акцент говори чрез преводач от оградена с решетки клетка, което е стандартна практика за много руски изслушвания.

Мъжът каза, че е член на чуждестранния легион на украинската армия и е пътувал до Украйна с автобус през Полша.

Той каза, че е получавал 400 долара (300 британски лири) или 500 долара на месец като заплата. На въпроса дали се признава за виновен по обвинението, мъжът каза „да“ и кимна с глава.

Не е ясно дали е говорил под принуда.

По-рано тази година FCDO също критикува делото, заведено срещу Джеймс Андерсън, друг британец, заловен в бой с украинските сили, след като той беше осъден на 19 години затвор за тероризъм и наемническа дейност.

22-годишният мъж беше първият британски гражданин, осъден от Русия по време на войната.