Зеленски моли ЕС да отпусне милиарди евро от замразени руски пари за финансиране на военните и икономическите нужди на Украйна







Владимир Зеленски призовава лидерите на Европейския съюз, събрали се на кризисна среща на върха в Брюксел, да отпуснат милиарди евро от замразени руски пари за финансиране на военните и икономическите нужди на Украйна.

По-голямата част от активите на Русия в ЕС на стойност 210 милиарда евро (185 милиарда британски лири; 245 милиарда долара) се държат от базираната в Белгия организация Euroclear и досега Белгия и някои други членове на блока заявиха, че са против използването на парите като „заем за репарации“.

Русия предупреди ЕС да не използва парите ѝ, но без тласък на финансирането, финансите на Украйна ще се изчерпят след няколко месеца.

„Надявам се, че ще можем да постигнем положително решение“, каза Зеленски пред репортери. „Без това ще има голям проблем за Украйна.“

Срещата на върха в Брюксел се провежда в ключов момент от войната и Русия заведе дело срещу Euroclear в московски съд в опит да си върне парите.

Един европейски правителствен служител описа, че е „предпазливо оптимистичен, не прекалено оптимистичен“, че ще бъде постигнато споразумение. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че „няма да напуснем срещата на върха без решение“.

Всички погледи са насочени към белгийския премиер Барт де Вевер, който заяви пред белгийския парламент в четвъртък: „Все още не съм видял никакъв текст, който би ме убедил да променя позицията на Белгия“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че споразумението за прекратяване на войната, която започна с пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г., е по-близо от всякога.

Американски и руски представители ще се срещнат в Маями този уикенд за по-нататъшни разговори по мирен план, съобщи служител на Белия дом пред агенция AFP. Смята се, че пратеникът на Кремъл Кирил Дмитриев ще разговаря с пратениците на Тръмп Стив Виткоф и Джаред Кушнер.

Украински представители също се отправят към САЩ, а президентът Володимир Зеленски, който е в Брюксел, заяви пред репортери, че Киев се нуждае от парите, или за да подкрепи армията си, ако войната продължи, или за да насочи финансирането изцяло за възстановяване.

Русия все още не е отговорила на последните мирни предложения, но Кремъл подчерта, че плановете за водени от Европа многонационални сили за Украйна, подкрепяни от САЩ, не биха били приемливи.

Президентът Владимир Путин ясно изрази чувствата си към Европа в сряда, когато заяви, че континентът е в състояние на „пълна деградация“ и че „европейските прасенца“ - пренебрежително описание на европейските съюзници на Украйна - се надяват да се възползват от колапса на Русия.