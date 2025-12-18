Френският „Доктор Смърт“, отровил 30 пациенти, е осъден на доживотен затвор







Бивш анестезиолог е осъден на доживотен затвор за умишлено отравяне на 30 пациенти, 12 от които фатално.

53-годишният Фредерик Пешие беше осъден в края на четиримесечен съдебен процес в източния град Безансон.

В един от най-големите случаи на медицинска небрежност във Франция, е установено, че Пешие е въвел химикали като калиев хлорид или адреналин в инфузионните сакове на пациентите.

Най-младата му жертва, четиригодишно дете, е преживяла два сърдечни ареста по време на рутинна операция на сливиците през 2016 г. Най-възрастната жертва е била на 89 години.

„Вие сте доктор Смърт, отровител, убиец. Вие носите срам на всички лекари“, казаха прокурорите миналата седмица. „Превърнахте тази клиника в гробище.“

Химикалите, които Пешие е добавил, са предизвикали сърдечен арест или кръвоизлив при пациентите, което е изисквало спешна намеса в операционната зала.

Това често е било предоставяно от самия Пешие, който след това е можел да се представи за спасител на пациента.

Но в 12 случая той не е могъл да се намеси или е било твърде късно и пациентът е починал.

Прокуратурата твърди, че Пешие е действал, за да дискредитира колегите си анестезиолози, към които е таял злоба.

При повечето операции той не е бил основният анестезиолог. Твърди се, че е дошъл рано в клиниката, за да подправя инфузионните сакове.

След това, когато нещата се объркали, той успял да се намеси, след като диагностицирал проблема и поръчал антидот.

Пешие е разследван за първи път преди осем години, когато е заподозрян в отравяне на пациенти в две клиники в Безансон между 2008 и 2017 г.

Тревогата е повдигната през 2017 г., след като е открит излишък от калиев хлорид в инфузионния сак на жена, получила инфаркт, докато е била оперирана за гръбначни оплаквания.

Разследващите открили модел на „сериозни нежелани събития“ в частната клиника „Сен Венсан“ в Безансон. Докато средната стойност за фатални инфаркти под анестезия в страната е 1 на 100 000, в клиниката е повече от шест пъти по-висока.

И в повечето случаи в страната впоследствие е намерено обяснение за инфаркта, докато в „Сен Венсан“ причината остава загадка.

Установено е също, че „сериозните нежелани събития“ са престанали, когато Пешие е напуснал за кратък период, за да работи в друга клиника, която след това е отбелязала ръст. След това, когато се е върнал в Сен Венсан, спешните случаи са се възобновили там. Когато е бил лишен от правото да практикува през 2017 г., аномалията е спряла.

Първата известна жертва на Пешие, Сандра Симард, е била на 36 години, когато е претърпяла внезапен сърдечен арест по време на операция на гръбначния стълб. Тя е оцеляла благодарение на намесата на Пешие, въпреки че е изпаднала в кома.

Тестовете на инфузионните ѝ торбички са показали концентрации на калий 100 пъти по-високи от очакваната доза и е била вдигната тревога сред местните прокурори.

По време на 15-те седмици на процеса Пешие понякога е признавал, че някои от пациентите, които са се разболели или починали, може да са били отровени, но е отричал всякакви нарушения.

„Казвал съм го преди и ще го кажа отново: Не съм отровител... Винаги съм спазвал Хипократовата клетва“, заяви той.

Пешие ще прекара най-малко 22 години зад решетките, след като е бил на свобода през целия процес.

Той има 10 дни да подаде обжалване, което би довело до втори процес в рамките на една година.

Според прокурора: „Колегите му казаха, че той винаги е изглеждал сякаш има отговора. Че се е представял за най-добрия, че е създал този образ на спасителя, така че колегите инстинктивно да се обръщат към него.“

Пешие отрече обвиненията, а адвокатите му твърдяха, че няма твърди доказателства, които да го свързват с престъпленията. Но собствените му показания по време на процеса се различаваха и в крайна сметка той призна, че в клиниката е имало отровител, но това не е бил той.

Син на двама родители в медицинската професия, Пешие е описан от съдебен психолог като притежаващ личността на д-р Джекил и мистър Хайд – едната страна е уважавана, другата е способна да причини голяма вреда. През 2014 г. и отново през 2021 г. той прави опити за самоубийство.

Разведен баща на три деца, той заяви пред съда преди присъдата, че единствената му грижа е да защити семейството си. Децата му плакаха, докато се четеше присъдата, но той остана безстрастен.

„Това е краят на един кошмар“, каза оцелялата Сандра Симард.

Друг оцелял пациент, Жан-Клод Гандон, каза: „Сега можем да имаме по-лесна Коледа.“