Свалят държавната охрана на Борисов, Пеевски и останалите депутати







Депутатите от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание приеха на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната служба за охрана (НСО). Вносители са съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Ивайло Мирчев и група народни представители.

Народните представители гласуваха единодушно с 18 гласа "за", без против и въздържали се.

По време на дебатите народният представител и председател от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в НС Маноил Манов заяви, че ГЕРБ не се страхуват и ще подкрепят на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната служба за охрана. Той посочи, че НСО е един от държавните символи на България.

"В законопроекта има много неща, които трябва да бъдат изгладени", допълни Манов.

Депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш министър на вътрешните работи Христо Терзийски призова сериозно да се помисли преди реформирането на службите що се касае до охраната на гражданите и на народните представители.

Ивайло Мирчев заяви, че нито лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, нито президентът Румен Радев могат да се сравнят с охраната на лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

Народният представител от ПП-ДБ и бивш вътрешен министър Бойко Рашков заяви, че Пеевски е искал и е получил охрана заради застрашеност, която доведе не само до охрана, но и до използването на специални разузнавателни средства.

"Тогава България бе осъдена по съответния закон", отбеляза Рашков. Той запита дали има писмо до Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред от страна на Делян Пеевски за охраната му и това писмо дали е довело до спешност на отделно заседание на комисията.

Действително има сериозно обществено негодувание по отношение на тази охрана, коментира бившият министър на вътрешните работи.

Депутатът от МЕЧ Николай Радулов заяви, че подкрепя да има промени в Закона за НСО, но и как да стане напрактика. "Да, аз съм "За" това, което предлагат колегите, но да бъде по-диференцирано", обясни Радулов.

Цвета Рангелова от "Възраждане" заяви, че формацията също ще подкрепи законопроекта с аргумент, че такава е била позицията на партията - народни представители да не бъдат с охрана. Тя уточни, че свалянето на охраната на народни представители не се прави с цел да се спечелят избиратели.

По време на заседанието на комисията присъства и ръководството на НСО, като те обясниха, че са отворени за всякакви проблеми и че службата на НСО е била реформирана през годините.

В мотивите на внесения законопроект е записано да отпаднат текстовете в закона, които дават право на охрана от НСО на народни представители и други лица, важни за националната сигурност на страната.

Вчера от ПП-ДБ отново поискаха да бъде свалена охраната, която Бойко Борисов и Делян Пеевски ползват от НСО.