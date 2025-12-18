1 евро за час в синята зона в Дупница се отлага за догодина





Въвеждане на по-висока такса за почасово паркиране в синята зона на Дупница от 1 евро се отложи за следващата година. Това решение бе взето на днешната сесия на местния парламент, а докладната на кмета Първан Дангов събра едва 13 гласа. Вместо това, съветниците ще се съберат и ще обсъждат още промени- еднопосочно движение по улици в центъра на града, както и въвеждането на зелена зона в широк център. Също така кметът обяви, че вече има договорки с мобилен оператор първите 3 месеца от въвеждането на новата такса да се плащат чрез смс на старите цени.

На днещната сесия Първан Дангов обяви, че обмисля реализиране на проекта за изграждане на паркинг над река Бистрица при Спортната зала, както и обособяването на такъв при Учителския институт, с което броят на местата за платено паркиране в града ще скочат на 200. От своя страна Костадин Костадинов предложи това да стане чрез публично-частно партньорство чрез приканване на инвеститори, които биха могли да реализират тези два проекта.

Градоначалникът обърна внимание и на факта, че от 2016-а година не е променяна цената от 1 лев за час престой в синята зона, когато минималната работна заплата е била 460 лева. За сравнение той посочи Благоевгръд, където цената цза час престой в синята зона е 2 лева. На това обърна внимание по-късно и управителят на Паркинги и гаражи Георги Грозданов, който бе упрекнат от ГЕРБ, че не се инвестира в подобряване на условията в синята зона и показа със снимки на кои места е поставян нов асфалт и нова кабинка за работещите в общинското предприятие. А в отговор на упрека на Иво Ников, който обърна внимание на факта, че служителите от предприятието не познават нормативната уредба, Георги Гроданов посочи, че със сегашната заплата, която е малко над минималната, кандидати за тази работа са подали хора, които дори не могат и да пишат. И че единственият вариант да дойдат млади хора е именно повишаването на заплатата, а това може да стане само с вдигане на таксата.

За това, че общинското предприятие Паркинги и гаражи върви по пътя на фалиралото ВиК-Дупница, обърна внимание съветникът от Глас народен Георги Градевски. И се позова на финансовите отчети, които сочат, че за тази година загубата е 20 000 лева и прогнозира, че следващата година тя може да стигне до цифрата 100 000.

А съветниците от Бъдеще за родината обявиха, че вече са коментирали въвеждането на промени в синята зона и ще ги представят по време на предстоящото обсъждане следващата година.