Костадинов: Предлгам така да подредим павилионите по целия център, че Дупница да заприлича на Газа, Кайро и сомалийските пристанища





Предлагам така да разположим павилиони в центъра на Дупница, че градът ни да заприлича на Газа, Кайро и сомалийските пристанища. Така председателят на ОбС-Дупница обобщи исканията на търговците и съветници, да се приема новата наредба за преместваемите обекти на територията на общината и по-специално тези, разположени в централната градска част на града. На сесията днес присъстваха и собственици на павилиони, които изразиха своето несъгласие с предложените промени, които ще ударят бизнеса им и на практика те ще трябва да се откажат от него. На сесията днес бе прочетена и декларация от Виолина Стефанова, която обвини съветниците, че ако гласуват новата схема, бизнесът на нея и останалите отива по дяволите: