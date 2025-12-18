Съветниците в Дупница отложиха за 23-и декември гласуване на новата такса смет





Общинските съветници в Дупница отложиха за 23-и декември гласуването на новата такса смет. Това предложи на днешното заседание председателят Костадин Костадинов. Причина-гласуваното от Народното събрание, на което бе взето решение новата такса смет да бъде отложена с 3 години.

Според докладната, внсена от кмета Първан Дангов трябваше днес да се вземе следното решение:

1.“Сметосъбиране и сметоизвозване” за 2026 г. в размер на 3 020 105лв./1 540 253,55€ /три милиона двадесет хиляди сто и пет лева/

2.Третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране, компостиране, анаеробно разглеждане и друго третиране и оползотворяване на битовите отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците в размер на 3 631 161лв. /1 851 892,11€ /три милиона шестотин тридесет и една хиляди и сто шесдесет и един лева /

3.Чистота на териториите за обществено ползване в размер на 2 025 048лв./ 1 032 774,48€/ два милион двадесет и пет хиляди четиредесет и осем лева/

II. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДУПНИЦА приема годишния размер на такса битови отпадъци за услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа и други съоръжения на битовите отпадъци, както и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за всички населени места в община Дупница, считано от 01.01.2026 г., по услуги и в зависимост от данъчната основа както следва:

1. Пропорционално върху данъчната оценка на физически лица и юридическите лица за жилищните им имоти на територията на гр. Дупница, зона I, II, III и IV в общ размер на 7,70‰ /промила/ върху данъчната оценка по чл.20 и чл.21 от ЗМДТ, както следва:

1.1.Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в размер на 2,68‰ върху данъчната оценка;

1.2. Третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране, компостиране, анаеробно разглеждане и друго третиране и оползотворяване на битовите отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците в размер на 3,22‰ върху данъчната оценка;

1.3 Чистота на териториите за обществено ползване в размер на 1,80‰ върху данъчната оценка.

2. Пропорционално върху данъчната оценка на физически лица и за юридическите лица за жилищните им имоти на територията на населените места, категория V, VI, VII, VIII в общ размер на 10,20 ‰/промила/ върху данъчната оценка по чл. 20 и чл. 21 от ЗМДТ, както следва:

2.1. Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в размер на 3,55‰ върху данъчната оценка;

2.2. Третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране, компостиране, анаеробно разглеждане и друго третиране и оползотворяване на битовите отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците в размер на 4,27‰ върху данъчната оценка

2.3 Чистота на териториите за обществено ползване в размер на 2,38‰ върху данъчната оценка.

3. Пропорционално върху данъчната оценка на физически лица за нежилищните им имоти и за юридически лица за нежилищните им имоти в общ размер на 11,40‰ промила върху данъчната оценка по чл. 20 и чл. 21 от ЗМДТ, както следва:

3.1.Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в размер на 4,00‰ върху данъчната оценка;

3.2. Третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране, компостиране, анаеробно разглеждане и друго третиране и оползотворяване на битовите отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците в размер на 4,75‰ върху данъчната оценка;

3.3 Чистота на териториите за обществено ползване в размер на 2.65‰ върху данъчната оценка.

4. В случай, че данъчно задълженото лице, има подадена декларация по чл.18,ал.2, т.1 от Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на община Дупница и не са установени текущо през годината условия по чл.18, ал.4 от Наредбата, размерът на такса битови отпадъци в размер на 85,83 лв. на извозен, третиран и депониран съд (контейнер, тип „Бобър“), по видове дейности приет с Решение №235 от 16.12.2022г. от заседание на ОбС се запазва.