Министерство на труда и социалната политика показа Първа серия евробанкноти





Министерство на труда и социалната политика публикува първата серия от евробанкноти. Съществуват две серии евро банкноти - Първа серия и серия "Европа".



Първата серия се състои от седем различни купюри: 5 евро, 10 евро, 20 евро, 50 евро, 100 евро, 200 евро и 500 евро.

Всички купюри съдържат релефен печат, воден знак, осигурителна нишка и цифри, допълващи се срещу светлината.

Купюрите от 5, 10 и 20 евро допълнително имат и холограма, както и златисто-перлена ивица.

Купюрите от 50 евро, 100 евро, 200 евро и 500 евро съдържат, освен общите за всички купюри защитни елементи, и холограма, както и число с променящ се цвят.

Банкнотите от първата серия, пуснати за пръв път в обращение през 2002 г., постепенно се заместват от банкнотите от серия „Европа“.

Всички евробанкноти са законно платежно средство навсякъде в еврозоната.