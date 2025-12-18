Гръцки фермери отново застават на граничните пунктове





Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 6 часа на 18 декември

Границата с Гърция:

Поради стачни действия на гръцки протестиращи са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи.

Границата с Република Турция:

Трафикът е изключително интензивен на ГКПП "Капитан Андреево" и ГКПП "Лесово" на изход за товарни автомобили.

Границата с Република Северна Македония:

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

Границата с Република Сърбия:

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

Границата с Румъния:



Трафикът е нормален на граничните преходи.