Гръцки фермери отново застават на граничните пунктове

Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 6 часа на 18 декември
Границата с Гърция:
Поради стачни действия на гръцки протестиращи са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи.
Границата с Република Турция:
Трафикът е изключително интензивен на ГКПП "Капитан Андреево" и ГКПП "Лесово" на изход за товарни автомобили.
Границата с Република Северна Македония:
Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
Границата с Република Сърбия:
Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
Границата с Румъния:
Трафикът е нормален на граничните преходи.