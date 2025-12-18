Времето днес: От зима към пролет- от - 5 ° сутринта, до 15° през деня





Днес до обяд на много места в равнините и низините все още ще е мъгливо или с ниска слоеста облачност. След обяд ще се появи слаб западен вятър, видимостта бързо ще се подобри и над страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 10 и 15, в София - около 11°.

В планините ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа умерен западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, сутринта на места с намалена видимост. Ще духа слаб вятър от западната четвърт. Максималните температури ще са 12°-13°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.



В петък вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Само на отделни места в котловините и низините ще има мъгла или ниска облачност. Ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност и дневни температури между 9° и 14°. Минимални – между минус 1° и 4°. В събота отново на много места ще има мъгла. В следобедните часове от югоизток облачността ще се увеличи и в неделя и през първите дни от новата седмица ще бъде предимно облачно. Ще има и валежи от дъжд, отначало слаби и на отделни места в Южна и Източна България, към средата на следващата седмица – на повече места в страната. В планините ще вали сняг, повече като количество в Централна Стара планина и в Родопите. Вятърът ще е от източната четвърт, слаб, в източната половина от страната до умерен. Минималните температури най-често ще са между 0° и 5°, малко по-ниски в югозападните райони в неделя сутринта, когато там ще има разкъсвания на облачността. Дневните ще се понижават и в началото на новата седмица ще са между 3° и 8°. Към сряда от северозапад ще започне застудяване, докато в югоизточните райони дневните температури временно ще се повишат до 10°-12°. На Бъдни вечер и през нощта срещу Коледа се повиша