Възпитаници на детска градина "Слънце" сгряха сърцата на баби и дядовци от Дома за стари хора в Кочериново





Възрастна жена от Дома за стари хора целуна ръката на коледарче от детска градина Слънце в Дупница като знак ва благодарност за това, че малчуганите стопиха душите им с коледното тържество.

Възпитаниците на дупнишката детска градина "Слънце" от групите "Делфинче" и "Бон-бон" стоплиха сърцата на обитателите на дома за Дома за стари хора в град Кочериново. Пременени в народни носии, малчуганите изнесоха коледна програма Коледа е време за топлина,радост и споделяне,но за много възрастни хора,живеещи в старчески домове,този празник може да бъде самотен.

Малчуганите подариха коледни картички ,изработени с любов за живеещите в дома.

А за за доброто настроение на всички се погрижи музикалният педагог Ивайло Фильов.

Децата с големи сърца поднесоха вълшебно настроение и празнични емоции на възрастните хора.

Малките жестове на внимание и любов донесоха топлина в сърцата на тези,които имат най-голяма нужда от тях!