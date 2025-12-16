Украйна е на тъмно и студено- ток има само за няколко часа в денонощието







Най-големият частен доставчик на енергия в Украйна живее в постоянен кризисен режим поради руски атаки срещу мрежата, каза главният му изпълнителен директор пред BBC.

По-голямата част от Украйна страда от продължителни прекъсвания на електрозахранването, тъй като температурите падат, а Максим Тимченко, чиято компания DTEK осигурява електричество за 5,6 милиона украинци, казва, че интензивността на ударите е толкова честа, че „просто нямаме време да се възстановим“.

Президентът Володимир Зеленски заяви във вторник, че Русия знае, че зимният студ може да се превърне в едно от най-опасните ѝ оръжия.

„Всяка нощ украинските родители държат децата си в мазета и приюти, надявайки се, че нашата противовъздушна отбрана ще издържи“, каза той пред холандския парламент.

С наближаването на четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия, Максим Тимченко казва, че Русия многократно е атакувала енергийната мрежа на DTEK с „вълни от дронове, крилати и балистични ракети“ и неговата компания е трудно да се справи.

Десетки хиляди хора в южния град Одеса са без електричество от три дни тази седмица, след координирана руска атака.

„Животът е труден, но хората се подкрепят много един друг“, казва Яна, която е сред онези, които все още имат късмет да имат ток. Тя е поканила приятели в дома си, за да заредят телефоните си.

Прекъсванията на тока също така прекъсват доставките на отопление и вода, а Яна казва, че тези, които все още са свързани към мрежата, са предложили на непознати възможността да се измият или да се изкъпят.

В цяла Украйна електричеството се ограничава – като доставките се включват за няколко часа всеки ден.

Много украинци разчитат на power banks и генератори като резервен източник, а звукът от генератори в столицата сега е по-постоянен от предупрежденията за въздушна тревога.

Жителката на Киев Татяна казва, че първото нещо, което прави сутрин, е да провери телефона си, за да разбере дневния график за това кога ще бъде включено токът ѝ. Подобно на много други, тя е инвестирала в power banks, за да направи живота по-поносим:

„Трябва да помните, когато излизате от вкъщи, да оставите power banks включени, за да ги заредите, когато се върнете у дома.“

Много украинци разчитат на преносими батерии и генератори по време на редовни прекъсвания на електрозахранването

Около 50% от енергията на Украйна в момента се доставя от три големи атомни електроцентрали в централна и западна Украйна. Но мрежата, която пренася тази енергия, е сериозно повредена.

DTEK управлява около 5 електроцентрали, повечето от които захранвани с въглища.

Една от тях наскоро беше обект на пет балистични ракети от калибър 5 и Тимченко каза, че някои от техните електроцентрали и подстанции са били атакувани „на всеки три или четири дни“.

„Не помня нито един ден, в който да не съм имал съобщения за някакви щети по нашата мрежа.“

Главният изпълнителен директор на DTEK Максим Тимченко казва, че компанията му е трудно да се справи

Намирането на резервни части за ремонт на повредено оборудване се е превърнало в значително предизвикателство.

Доставчикът на енергия преди можеше да доставя оборудване от Украйна, но сега трябва да търси резервни части из останалата част на Европа.

Тази година DTEK трябваше да похарчи 166 милиона долара (123 милиона британски лири) за ремонт на повредените си топлоелектрически централи и въглищни съоръжения.

„Няма да се откажем“, настоява Максим Тимченко: „Ние имаме отговорност пред милиони майки да имаме електричество и отопление“.

Произходът на DTEK е в Донбас в Източна Украйна, където боевете са най-ожесточени и където електрозахранването е най-често прекъсвано.

Осем от нейните инженери са убити, докато са си вършили работата.

„Всеки ден те рискуват живота си, за да запазят електрозахранването в този район“, каза Тимченко.