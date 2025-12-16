Изпълнителното бюро на БСП, чийто член бе и депутатът от Дупница д-р Иван Ибришимов, подаде оставка





ИБ на БСП насрочи заседание на Националния съвет на 10 януари и подаде оставка

На провелото се днес заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП бяха взети следните решения:

- Насрочва заседание на Националния съвет на БСП за 10 януари 2026 г. (събота).

- Излъчи група за участие в консултациите при президента Румен Радев на 17 декември (сряда) в състав - Атанас Зафиров Зафиров, Драгомир Стойнев , Кирил ДобревК, Калоян Паргов, Иван Таков, Иван Иванов и Манол Генов.

- Изпълнителното бюро подава своята оставка пред председателя на НС на БСП Атанас Зафиров.

Членовете на ръководството на левицата взеха това решение като акт на колективна отговорност, с ясното съзнание, че в този важен за държавата и партията момент най-главното е успокояване на обстановката и превеждане на партията през предстоящите предизвикателства.

Очаква се на 10 януари да бъде определена дата за Когнрес, на който да бъде избрано ново ръководство.



В Изпълнителното бюро на БСП влизат 25 души:

1.Атанас Зафиров - председател;

2. Иван Tаков - зам.-председател по публични политики;

3. Калоян Паргов - зам.-председател по идейно и програмно развитие;

4. Иван Пешев - зам.-председател по партийна дейност;

5. Драгомир Стойнев - зам.-председател по парламентарна и законодателна дейност;

6. Иван Иванов - зам.-председател по регионална политика;

7. Деян Дечев - организационен секретар поорганизационна дейност и избори;

8. Атанас Атанасов - организационен секретар по организационна дейност и избори;

9. Цветелина Пенкова - организационен секретар по международна дейност;

10. Филип Попов - организационен секретар по обща координация и контрол по изпълнения на решенията;

11. Кирил Добрев;

12. Манол Генов;

13. Владимир Москов;

14. Борислав Гуцанов;

15. Кристиан Вигенин;

16. Жельо Бойчев;

17. Иван Ибришимов;

18. Йордан Младенов;

19. Трифон Панчев;

20. Калин Калапанков;

21. Стефан Бурджев;

22. Габриел Вълков;

23. Дора Янкова;

24. Динко Желев;

25. Николай Тишев.