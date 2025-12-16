ДПС-Ново начало при президента: Ние подкрепяхме това правителство заради еврото и кризата





В изпълнение на чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава проведе консултации с представители на четвъртата по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание „ДПС – Ново начало“. В срещата участва и вицепрезидентът Илияна Йотова.



Румен Радев постави по време на срещата редица въпроси, свързани с възможностите за формиране на ново управленско мнозинство в настоящия парламент, реализацията на заявения удължителен закон за бюджета и необходимостта от промени в Изборния кодекс, за да има повече доверие в изборния процес, чрез мерки за гарантиране на неговата сигурност и прозрачност.



Държавният глава подчерта, че подкрепя всички мерки, които противодействат на необоснованото покачване на цените при въвеждане на еврото, но те е трябвало да бъдат взети много отдавна, за да се постигне реален ефект.



Зам.-председателят на парламентарната група „ДПС-Ново начало“ Йордан Цонев посочи в отговор на въпросите на държавния глава Румен Радев, че този парламент е приключил своя реален политически живот, че са необходими промени в Изборния кодекс, регламентиращи машинното гласуване, но не със сегашните машини, които по думите му са „компрометирани“, както и че предполага удължителният закон за бюджета да бъде приет преди края на 2025 г.