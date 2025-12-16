Костадинов на консултациите при Радев: Избори през март са съвсем постижими





Избори през март са съвсем постижими. Това заяви по време на консултациите с президента Румен Радев лидерът на Възраждане Костадин Костадинов. Според него колкото по-бързо се определи дата, толкова по-добре.

Държавният глава проведе консултации с представители на парламентарната група на „Възраждане“



В изпълнение на чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава проведе консултации с представители на „Възраждане“. В срещата с третата по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание участва и вицепрезидентът Илияна Йотова.



В рамките на срещата президентът изтъкна сложната социално-икономическа и политическа ситуация в страната и постави въпроса, дали от „Възраждане“ виждат възможности за нова управленска конфигурация в рамките на настоящия парламент или считат това за невъзможно, което води към провеждането на предсрочни парламентарни избори. Държавният глава повдигна и темата за промени в Изборния кодекс, които да повишат прозрачността, честността и доверието към изборния процес, както и за удължителния закон за държавния бюджет на фона на новата финансово-икономическа ситуация през следващата година, свързана с членството на страната в еврозоната.





Президентът посочи, че споделя безпокойството на представителите на „Възраждане“ относно начина, по който предстои да бъде въведено еврото от 2026 г., и напомни за внесеното от него предложение в Народното събрание за провеждане на национален референдум за готовността на българските граждани.



В отговор на поисканото свикване на Консултативния съвет за национална сигурност /КСНС/ от страна на „Възраждане“, държавният глава напомни, че подобни заседания често се превръщат в трибуна за предизборна агитация. „В такова заседание на КСНС, посветено на въвеждането на еврото, мнозинството би било на правителство и на политически партии, които предварително абдикираха от отговорност“, посочи държавният глава. Румен Радев добави, че свикването на подобно заседание би легитимирало на политическата сцена власт, свалена от проведените наскоро протести на българските граждани. По думите му след подадената оставка управляващите трябва само да изпълняват конституционните си задължения до встъпване на ново служебно правителство.



В отговор на поставените от държавния глава въпроси председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов се обяви за скорошно провеждане на предсрочни парламентарни избори и висока избирателна активност, която да минимизира изборните манипулации.