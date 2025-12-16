АПИ: Намалена видимост заради мъгла, шофирайте внимателно!





Информация състоянието на републиканските пътища към 06:30 часа на 16.12.2025 г.

I. МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА:

Температурите са в интервала от - 6°С до +5°С.

Времето над страната е предимно ясно.

Слаб вятър духа в областите: Видин, Добрич, Разград, Силистра, Смолян, Хасково и Ямбол.

Пътните настилки са предимно сухи, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия.

Намалена видимост поради мъгла:

в областите Кюстендил, Сливен, Търговище, Враца, Перник, Видин и Разград.

II. СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:

Да се забрани движението на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса над 12 т, включително състав с ремаркета и полуремаркета по АМ „Тракия“, по АМ „Струма“ и АМ „Хемус“ в участъка от София (км 0+000) до пътен възел „Дерманци“ (км 98+150)

Въвеждането на ограничението да се изпълнява, както следва:

За посока Бургас, Благоевград и Варна на 23.12.2025 г. и 30.12.225 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч.

За посока София на 04.01.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.

Забраната не важи за пътна помощ със специализирана техника за репатриране на всички видове ППС.

За АМ „Хемус“ и АМ „Струма“ забраната не важи за пътни превозни средства с технически допустима максимална маса над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и моторни превозни средства, които извършват превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони.

За АМ „Тракия“ забраната не важи за пътни превозни средства с технически допустима максимална маса над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници.

За АМ „Тракия“ в посока София - забраната не важи за моторни превозни средства, които извършват превози на опасни товари (ADR) в участъка от ПВ „Ихтиман“ при км 34+000 до ПВ „Вакарел“ при км 23+400.

По преценка на водачите по време на временната забрана за движение, като обходни маршрути могат да се ползват други републикански пътища, като се спазва действащата за тях постоянната организация на движение.

АМ „Тракия“:

Област София:

Движението при Мухово от км 44+400 до км 46+480 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Срок до 31.12.2025 г.;

Област Стара Загора:

Движението от км 191+000 до км 207+000 се осъществява с повишено внимание поради почистване на облицовани окопи и рязане на храсти. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 16.12.2025 г.;

Област Сливен:

Движението в участъка от км 260+000 до км 276+880 посока Бургас е ограничено поради извършване на превантивен ремонт от км 262+500 до км 273+454, като се обособява двупосочно движение в платното посока София - една лента за движение посока Бургас и една лента за София. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2025 г.;

Движението от км 262+410 до км 262+687 посока Бургас се прехвърля двупосочно в посока София. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 17:00 ч на 18.12.2025 г.;

Движение с повишено внимание от км 255+000 до км 265+000 ляво посока София поради почистване на окопи. Ограничава се аварийната лента. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Срок от 15.12.2025г. до 19.12.2025 г

Движение с повишено внимание от км 229+286 до км 273+354 в двете посоки поради монтаж на оградна мрежа. Ограничава се аварийната лента. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Срок от 15.12.2025г. до 19.12.2025 г

Област Бургас:

Движението от км 346+400 до км 349+000 в посока София се осъществява с повишено внимание по активната и изпреварващата лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка в аварийната лента. Аварийната лента е ограничена. Скоростта е ограничена на 90 км/ч. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2025 г.;

АМ „Хемус“:

Област София:

Движението посока София в участъка от км 36+800 до км 33+710 се осъществява с повишено внимание поради ремонтнo - възстановителни дейности на виадукт при км 36+450 – „Коренишки дол“. Ограничено е преминаването по активна лента 1, като движението се извървшва по активна лента 2 и изпреварващата лента. Срок до 21.12.2025 г.;

Въвежда се ВОБД в участъка от км 39+372 до км 42+680 за лява и дясна тунелни тръби на пътен тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“, при осигуряване на две ленти посока София /лява тунелна тръба/, като се ограничава крайна дясна лента. В дясна тунелна тръба /посока Варна/ движението ще преминава в две ленти в посока София – Варна, но при необходимост и аварийни ситуации в лява тунелна тръба ще се обособява двупосочно движение в дясна тунелна тръба – една лента за посока София и една лента за посока Варна. Движението се регулира от знаково стопанство. Срок до 30.04.2026 г.;

Движението от км 14 до км 71+400 се осъществява в една лента поради полагане на хоризонтална маркировка. Поетапно и на участъци се ограничава активната лента в дясното /посока Варна/ и лявото /посока София/ платно, като движението се извършва в останалите ленти. Срок от 08:00 ч. до 17:00 ч. до 19.12.2025 г.

Област Ловеч:

Въведена е временна организация на движението с ограничителни елементи тип „Ню Джърси“ в участъка от км 87+400 до км 87+675 на лявото платно. Срок до 18.12.2025 г.;

Движението в участъка п.в. „Боаза“ – п.в. „Дерманци“ от км 87+800 до км 98+150 е ограничено в двете посоки за МПС над 12,5 т. Срок до 31.12.2025 г.;

Временно е ограничено движението при км 97+700 в района на ПВ „Дерманци“, като движението се пренасочва по обходен маршрут по път III-305 през с. Дерманци и с. Торос. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 18.12.2025 г.;

Област Шумен:

Движението в двете посоки от км 348+500 до км 375+800 се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради монтаж на пътни знаци. Движението се регулира с пътни знаци и мигаща светлина. Срок до 31.12.2025 г.;

Движението в двете посоки от км 341+560 до 347+000 се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради монтаж на снегозащитни съоръжения. Движението се регулира с пътни знаци и подвижна табела с мигаща светлина. Срок: от 8 ч. на 15.12.2025 г. до 17 ч. на 19.12.2025 г.

Област Варна:

Движението в участъка п.в. „Суворово“ – п.в. „Повеляново“ от 403+000 до км 404+000 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради монтиране на предпазни елементи в банкета. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 16.12.2025 г.;

Движението в участъка п.в. „Повеляново“ – п.в. „Летище“ от км 407+000 до км 422+000 посока София се осъществява с повишено внимание поради монтиране на снегозащитни съоръжени. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 19.12.2025 г.;

Движението в участъка п.в. „Слънчево“ – п.в. „Летище“ от км 416+000 до км 419+000 се ограничава в посока София ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Ограничено е движението на извънгабаритни МПС с максимална широчина над 4,5 метра. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.03.2026 г.;

АМ „Струма“:

Област София:

Движението от км 0 до км 10+430 се осъществява в една лента поради полагане на хоризонтална маркировка. Поетапно и на участъци се ограничава активната лента в дясното /посока Перник/ и лявото /посока София/ платно, като движението се извършва в останалите ленти. Срок от 08:00 ч. до 17:00 ч. до 19.12.2025 г.

Област Перник:

Във връзка с облекчаване на натоварения трафик по АМ „Струма“ при вход към кръгово кръстовище в посока София – Перник се въвежда временна организация на движение на ПВ „Даскалово“ на АМ „Струма“, както следва: - Входът от гр. София по АМ „Струма“ към път I-6 Перник – Кюстендил се организира през дясна външна лента на кръговото на п.в. „Даскалово“ към дясна лента на път I-6 Перник – Кюстендил. За изход към път I-1(за с.Драгичево) да се обособи лява лента с зона за изчакване и знаци Б2 и Г1. Двете ленти да се отделят с физическа преграда (конуси/бализи). Входът от гр.София и от гр.Дупница по I-1 Владая – Драгичево се организира през средна лента на кръговото на ПВ „Даскалово“ към лява лента на път I-6 Перник – Кюстендил в часовия диапазон от 16:00 ч. до 20:30ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 19.12.2025 г.

Движението от км 26+950 до км 33+800 и в двете платна се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на откоси в часовия диапазон от 08:00 до 16:00 часа. Поетапно ограничена за движение е аварийна лента, като движението се осъществява в изпреварваща и активна лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 16.12.2025 г.;

Област Благоевград:

Движението в участъка от км 87+710 до км 88+650 посока София се осъществява в активната лента, поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка в изпреварващата лента на мостово съоръжение. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и скоростта на движение е ограничена до 90 км/ч. Срок: от 08:30 часа на 15.12.2025 г. до 17:00 часа на 16.12.2025 г.

Движението в участъка Кресна – Кулата от км 129+000 до км 152+000 и в двете посоки се извършва с повишено внимание поради почистване на облицовъчни окопи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 22.12.2025 г.;

Област Кюстендил:

Движението при км 61+750 посока ГКПП „Кулата“ се осъществява с повишено внимание поради монтаж на рекламни съоръжения. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 16.12.2025 г;

Движението при км 80+300 посока ГКПП „Кулата“ се осъществява с повишено внимание поради монтаж на рекламни съоръжения. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 16.12.2025 г;

Движението при км 84+238 посока ГКПП „Кулата“ се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на дилатационна фуга. Ограничено е движението в активна и аварийна лента, като движението се осъществява в изпреварващата лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 16.12.2025 г.

Движение с повишено внимание по АМ Струма поради извършване на краткотрайни ремонтни дейности - отстраняване на гаранционни дефекти по дилатационни фуги на съоражения. Движението на МПС в посока София - Благоевград в участъка на съоражения при км 78+233 и км 83+500 ще се осъществява с повишено внимание в изпреварващата пътна лента, затворени за движение са активната и аварийната лента. Срок на 16.12.2025 г. за времето от 08:00 ч. до 17:00 ч.

АМ „Марица“:

Област Хасково:

Движението от км 26+900 до км 32+550 посока ГКПП „Капитан Андреево“ се осъществява в една лента поради компрометирана дилатационна фуга. Затворена е активната лента, като движението се осъществява в изпреварващата. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 50 км/ч. Срок до 31.03.2026 г.;

Движението от км 65+950 до км 71+470 се осъществява двупосочно в дясно платно посока ГКПП „Капитан Андреево" поради подмяна на дилатационни фуги на мостово съоръжение над р. Марица. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено поетапно ограничение на скоростта до 50 км/ч. Срок до 31.12.2025 г.;

АМ „Черно море“: няма въведени ограниечния

АМ „Европа“: няма въведени ограничения