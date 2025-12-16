Възраждане и ДПС-Ново начало се нареждат днес на опашката за консултации при президента

16.12.2025
 В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание. На 16 декември, вторник, президентът ще приеме на „Дондуков“ 2, както следва:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на „Възраждане“;

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи – Ново начало“.

