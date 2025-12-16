В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание. На 16 декември, вторник, президентът ще приеме на „Дондуков“ 2, както следва:
От 10.00 часа – представители на парламентарната група на „Възраждане“;
От 11.30 часа – представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи – Ново начало“.
Възраждане и ДПС-Ново начало се нареждат днес на опашката за консултации при президента
16.12.2025
В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание. На 16 декември, вторник, президентът ще приеме на „Дондуков“ 2, както следва:
Най-четено
- АПИ: Намалена видимост заради мъгла, шофирайте внимателно!
- Ученици от 2 дупнишки гимназии днес изнасят поетичен рецитал
- Възраждане и ДПС-Ново начало се нареждат днес на опашката за консултации при президента
- Разполагат военен контингент в Украйна, ръководен от Европа
- Турските ВВС свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на страната над Черно море
- Хороскопът за днес, 16-и декември
- Слънчево в по-голямата част от страната, но с упорити мъгли в равнините
- Дирекция „Вътрешна сигурност“ и ГДБОП разкриха организирана престъпна група с участието на служители на МВР
- Министерският съвет прие и внесе в НС удължителния бюджет
Темите от "Страна"
- АПИ: Намалена видимост заради мъгла, шофирайте внимателно!
- Възраждане и ДПС-Ново начало се нареждат днес на опашката за консултации при президента
- Дирекция „Вътрешна сигурност“ и ГДБОП разкриха организирана престъпна група с участието на служители на МВР
- Министерският съвет прие и внесе в НС удължителния бюджет
- Радев попита ПП-ДБ какво означава "Ала- бала през президента"
- Румен Радев на консултациите с ГЕРБ-СДС: Падането на правителството е закономерен финал на един управленски модел
- Започват консултациите при президента с парламентарните групи
- Транспортният министър сезира ЕК за блокадите по гръцката граница
- Единни като никога: Депутатите гласуваха едонодушно края на кабинета "Желязков"