Разполагат военен контингент в Украйна, ръководен от Европа







Европейските лидери, пристигнали в Берлин за преговори между президента Володимир Зеленски и специалните представители на Доналд Тръмп, призоваха за създаването на многонационални сили, които да помогнат за възстановяването и защитата на Украйна. Това съобщи Би Би Си.

В изявление по резултатите от срещата в столицата на Германия те заявиха, че условие за мира трябва да бъде появата на контингент, ръководен от Европа, който ще се състои от "държави в рамките на коалиция, подкрепяна от САЩ".

Задачите на тези сили трябва да включват "подпомагане на възстановяването на украинските войски, защита на украинското въздушно пространство и подкрепа на сигурността по море, включително чрез действия в самата Украйна".

В своето изявление европейските лидери също така дадоха да се разбере, че най-трудният въпрос - териториалните отстъпки - трябва да се решава само от самата Украйна.

"Те потвърдиха, че международните граници не трябва да се променят с помощта на сила. Решенията относно териториите могат да се вземат само от украинския народ и само след като започнат да действат надеждни гаранции за сигурност", се казва в изявлението.

"Те се съгласиха, че някои въпроси трябва да бъдат решени в крайните етапи на преговорите. Те подчертаха, че ще подкрепят решението на президента Зеленски да се обърне към своя народ, ако е необходимо", добавят европейските лидери.

Декларацията е подписана, наред с други, от канцлера на Германия Фредерик Мерц, президента на Франция Еманюел Макрон, премиера на Полша Доналд Туск, министър-председателя на Италия Джорджа Мелони, премиера на Великобритания Кийр Стармър и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.