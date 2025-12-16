Турските ВВС свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на страната над Черно море





Министерството на отбраната на Турция съобщи, че в понеделник турските ВВС са свалили "изгубил контрол" безпилотен самолет, приближил се към въздушното пространство на страната от страна на Черно море, посочи Би Би Си.

При приближаването на дрона във въздуха са били издигнати изтребители F-16.

"За да се избегнат възможни негативни последствия, безпилотният летателен апарат е бил свален в безопасна зона, далеч от населени места", съобщи турското министерство на отбраната.

Инцидентът се случи на фона на зачестилите украински атаки срещу танкери от така наречения "сенчест флот" на Русия край турското крайбрежие.

Властите в Турция виждат в това заплаха от разширяване на войната между Русия и Украйна извън територията на двете страни.

Миналата петък турски кораб беше повреден в резултат на руски въздушен удар близо до Одеса, след което турският президент Реджеп Тайип Ердоган предупреди, че Черно море не трябва да се превръща в "зона на конфронтация" между Русия и Украйна.

Той определи тези атаки като заплаха за "безопасността на корабоплаването, човешкия живот и околната среда, особено в нашата изключителна зона".