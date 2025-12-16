Слънчево в по-голямата част от страната, но с упорити мъгли в равнините





Днес в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. В равнините и котловините ще е мъгливо или с ниска облачност и след обяд видимостта ще се подобрява. Ще е почти тихо. Максималните температури между 7° и 12°, по-ниски в местата с трайна мъгла, в София максимална - около 9°.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, който след обяд ще започне да се ориентира от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 4°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от запад, след обяд от североизток. Максималните температури ще са 10°-12°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В сряда ще бъде почти тихо или със слаб южен вятър. На много места в равнините и котловините ще е мъгливо или с ниска облачност. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат близки до нулата, а максималните - между 7° и 12°, по-ниски в местата с трайна мъгла. В четвъртък ще духа слаб до умерен северозападен вятър и видимостта в повечето райони ще се подобри, а облачността ще се разкъса. Дневните температури ще се повишат и ще са предимно между 10° и 15°. В петък вятърът ще отслабне, на места и ще стихне. Преди обяд отново на места в равнинната част от страната ще има мъгла или ниска облачност, там ще бъде и с по-ниски температури. В останалите райони ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност и дневни температури отново на места до 15°-16°. В събота на повече места ще има мъгла и ниска облачност. В следобедните часове и над останалата част от страната облачността ще се увеличи и в неделя и понеделник ще бъде предимно облачно. На отделни места, главно в Южна и Източна България, са възможни слаби превалявания от дъжд. Вятърът ще е от източната четвърт, слаб, в източната половина от страната до умерен. Минималните температури ще са по-високи, дневните ще се понижат.