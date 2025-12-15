Дирекция „Вътрешна сигурност“ и ГДБОП разкриха организирана престъпна група с участието на служители на МВР







При операция на дирекция „Вътрешна сигурност“ и ГДБОП под надзора на Окръжна прокуратура -Ловеч бе разкрита организирана престъпна група за извършване на тежки умишлени престъпления с участието на трима служители на МВР - съобщи на брифинг окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков. В брифинга участваха още зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Емил Борисов, комисар Петър Петров, заместник-директор на “Вътрешна сигурност”-МВР и директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

В хода на разследването по следствено дело, в петък на територията на София и Ловеч бяха иззети големи количества наркотични вещества, финансови средства на стойност десетки хиляди лева и златни ценности – уточни прокурор Вълков. Бяха привлечени като обвиняеми 7 лица - участници в организирана престъпна група за тежки умишлени престъпления - палеж, подкупи и разпространение на наркотици. „След привличането им, същите с постановления на наблюдаващия прокурор бяха задържани за срок от 72 часа. Предстоят в идните два дни съдебни заседания в Ловешкия окръжен съд за разглеждане на исканията /част от тях ще бъдат внесени още в утрешния ден/, относно вземане на мерки за неотклонение, включително „задържане под стража“. Благодарност към службите на МВР за професионализма по време на възложените им действия по разследването. От момента на предоставяне на данните, че техни служители участват в тази група, нямаше колебания, че те трябва да получат заслуженото – заяви прокурор Вълков.

Един от задържаните е началникът на столичното Пето РУ. Познава много добре начина ни на работа. Поради тази причина основното беше запазването на информацията за разследването – уточни директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов. Задържани са още оперативен работник с около 13 години стаж, предимно по линия „Наркотици“ и негова колега, която работи в полицията от 5 години. В днешния ден съм изпратил предложение до министъра на вътрешните работи за отстраняване от длъжност на всички служители, срещу които са повдигнати обвинения от Окръжната прокуратура в Ловеч – добави Николов.

Заместник-директорът на Дирекция „Вътрешна сигурност“ комисар Петър Петров поясни, че по сигнала се работи от началото на тази година. Информацията е постъпила от няколко източника – както граждани, така и служители на МВР. ГДБОП се включи в операцията на по-късен етап – посочи заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Емил Борисов. Издирихме и задържахме общо 9 граждански лица за тежки умишлени престъпления. Те са членове на една от организираните престъпни групи, които са ангажирани с наркоразпространение на териториите на две столични районни в столицата.

Разследването по досъдебното производство продължава под надзора и ръководството на Окръжна прокуратура-Ловеч.