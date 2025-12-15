Кутията за писма до Дядо Коледа бе поставена във фоайето на Община Дупница





От днес до петък – 19.12.2025 г. включително, децата могат да напишат своите желания за подаръци, които трябва да са играчки.

Родителите трябва да посочат в писмото освен имена и възраст на дитето, така и своите имена и данни за контакт(адрес и телефон за връзка), за да улеснят Дядо Коледа.

На 19.12.2025 г. (петък) в 16:00 ч. ще бъдат изтеглени 3 писма, чиито автори ще бъдат зарадвани с мечтания подарък. Раздаването на подаръците ще се състои на 23.12.2025 г. от 15:00 ч. в сградата на Общината.