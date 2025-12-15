



Тържествената церемония по удостояването със званието Личност на годината 2025 в Дупница ще се състои на 19-и декември от 18:00 ч. в Общински драматичен театър "Невена Коканова".

И тази година ще бъдат отличени хората, които със своя труд, доброта, талант и всеотдайност оставят светла следа в живота на нашия град. Хората, които вдъхновяват, обединяват и доказват, че Дупница има с какво да се гордее.

По време на церемонията ще бъдат отличени изявени личности в различни области на обществения живот – здравеопазване, образование, спорт, култура, социални дейности, предприемачество, дарителство и гражданска доблест.

Вечерта ще бъде още по-празнична със специалното участие на Тримата тенори, които ще допринесат за незабравимата атмосфера на събитието.

