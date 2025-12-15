Радев попита ПП-ДБ какво означава "Ала- бала през президента"





Страната ни се намира в сложна обществено-политическа ситуация и с правителство, което бе принудено да подаде оставка заради управленския модел и поведението на своите лидери, неприемливи за българските граждани. Това заяви държавният глава Румен Радев на среща с представители на втората по численост парламентарна група в Народното събрание „Продължаваме промяната – Демократична България“. В съответствие с Конституцията президентът провежда консултации с политическите сили от 51-я парламент. В срещата участва и вицепрезидентът Илияна Йотова.



По време на срещата президентът Радев подчерта, че Конституцията на България изисква непрекъсваемост на управлението и неговата пълноценна работа до отговорното поемане на властта от служебно правителство. Във връзка с това държавният глава постави редица въпроси към ПП-ДБ относно възможностите за формиране на нова управленска конфигурация в рамките на настоящото Народно събрание, както и перспективите за приемане на държавен бюджет в актуалната политическа ситуация. Румен Радев напомни и че становищата на Конституционния съд относно провеждането на последните парламентарни избори през октомври 2024 година са констатирали редица процедурни и организационни проблеми и попита за готовността на коалицията да инициира промени в Изборния кодекс, както и за визията й кога следва да бъде проведен нов предсрочен парламентарен вот.



„Споделям виждането за 100% машинно гласуване с контролно броене на разписките като средство за повишаване на честността, прозрачността и доверието в изборите и за да престанат безобразията с изборните протоколи и невалидните бюлетини“, посочи държавният глава.



Президентът Радев повдигна темата с разпространения запис от заседание на ПП-ДБ, в който се използва изразът „ала-бала през президента“. „Мисля, че трябва да има най-сетне отговор на този въпрос, ако искаме да има доверие в изборите, защото това се насочва към изборите“, заяви още държавният глава.



По време на срещата бяха обсъдени още размерът и вида охрана, която използват определени политически лидери в настоящия парламент. Румен Радев напомни, че по закон контролът върху НСО се осъществява чрез комисии в парламента. „Аз също съм за това, да не се злоупотребява с редица институции и органи на реда и сигурността, когато става въпрос за охрана“, посочи държавният глава, като допълни, че назначаването на охрана на политици от няколко специализирани структури крие координационни рискове. „Координацията тук е много сложна, понякога опасна, а няма и нужда“, каза още президентът.



Запитан дали лично ще участва в евентуални предсрочни избори, Румен Радев посочи, че целта на срещата е провеждането на консултации в рамките на конституционна процедура, а не „сладка раздумка за хипотетична моя партия“. „На мен ми е още по-трудно, защото където и да се появя и това е от години, гражданите питат мен, а аз съм в качеството си на президент“, подчерта още държавният глава Румен Радев.