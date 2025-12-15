Румен Радев на консултациите с ГЕРБ-СДС: Падането на правителството е закономерен финал на един управленски модел







В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава проведе консултации с представител на парламентарната група на ГЕРБ-СДС



Българските граждани очакват стабилност и отговорност в управлението, независимо кое е то, особено по отношение на бюджета за 2026 г. и въвеждането на еврото в една сложна обстановка, в която се намира страната. Това заяви президентът Румен Радев в началото на конституционната процедура по провеждане на консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание. В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава проведе среща с представител на първата по численост парламентарна група в НС ГЕРБ-СДС, която бе излъчила за консултациите депутата Деница Сачева. В срещата участва и вицепрезидентът Илияна Йотова.



Държавният глава приветства решението правителството да подаде оставка в резултат на мащабните протести и напомни, че очакванията на българското общество са макар и в оставка кабинетът да прояви отговорност и да продължи да изпълнява в пълен обем своите конституционни задължения. Президентът отбеляза предизвикателствата, свързани с липсата на бюджет за следващата година и надеждата за подобряване на условията за провеждането на честни и прозрачни избори.



„Падането на правителството е закономерен финал на един управленски модел“, подчерта президентът и открои сред ключовите слабости на кабинета отказът да се чуе гласът на хората и бързите решения за влизане в еврозоната при липса на мерки за овладяване на цените. Държавният глава отбеляза, че ръстът на цените вече е факт и поздрави достойните хора в държавната администрация, които ще трябва да довършат процеса по въвеждане на еврото след абдикацията на правителството.



В отговор на упрек за разделение на българското общество държавният глава напомни, че разделението не идва от президентската институция. „Разделението идва от партиите, от модела на управление, което на практика не работи за хората, а за тяснопартийни интереси, за интересите на ограничен брой личности, които всеки ден декламират, че работят за хората, но всъщност управлението работи за тях“, отбеляза Румен Радев. По думите му нерегламентирания контрол върху институциите, упражняван от настоящото управление, няма нищо общо с демократичното европейско управление, и закономерният резултат от това е катастрофална загуба на доверие и изчерпан морален кредит на обществото.



Румен Радев постави въпроса за възможността за нова управленска конфигурация в рамките на 51-вото Народно събрание, която бе отхвърлена от представителката на ГЕРБ-СДС. Държавният глава повдигна и темата за нагласата на народните представители за евентуални промени в Изборния кодекс, които да гарантират честност на изборите, като припомни констатираните от Конституционния съд организационни и процедурни проблеми, проявени на последните парламентарни избори.



В рамките на срещата в отговор на поставен от президента въпрос стана ясно, че се очаква Министерският съвет скоро да внесе удължителен закон за държавния бюджет за 2026 г.