59-год. шофьор загина на АМ "Струма" край Дупница





Снощи при катастнрофа на АМ „Струма“ е загинал 59-годишен водач на лек автомобил.„Тойота“. Произшествието е възникнало в близост до пътен възел „Дупница – Юг“, водачът нарушил правилата за движение, като е навлязъл в ускорителната лента, ударил се е в мантинела и се е забил в канавка. Трупът е изваден от автомобила със съдействието на екип от РСПБЗН, закаран е за аутопсия в кюстендилската болница. Загиналият е украински гражданин. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомен е дежурен прокурор.