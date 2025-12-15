10 грешки при търсене на жилище и как да ги избегнете





Покупката на собствено жилище е едно от най-вълнуващите събития в живота, но също така и едно от най-стресиращите. Това е инвестиция, която обвързва бюджета ви за десетилетия напред. В еуфорията от търсенето или под натиска на динамичния пазар, много купувачи допускат грешки, коити впоследствие им струват скъпо – както финансово, така и емоционално.

За да превърнете процеса в успешно начинание, а не в кошмар, ето 10-те най-често срещани грешки и съвети как да се предпазите от тях.

1. Търсене на имот преди уточняване на бюджета

Много хора започват с огледите, харесват "мечтания дом" и едва тогава отиват в банката, само за да разберат, че не могат да си го позволят.

Как да избегнете: първата стъпка е среща с кредитен консултант. Вземете предварително одобрение за кредит, за да знаете точния си таван.

2. Подценяване на скритите разходи

Цената на имота е само началото. Купувачите често забравят за нотариалните такси, местния данък, таксата за вписване и комисионната на агенцията.

Как да избегнете: заделете минимум 4-6% над продажната цена на имота за покриване на тези административни разходи.

3. Игнориране на състоянието за ремонт

Често един имот изглежда изгоден, защото цената му е по-ниска, но купувачите не пресмятат реалната стойност на необходимите довършителни работи. В този контекст, специалистите от Xnvd.bg споделят, че най-честата финансова грешка е подценяването на бюджета за основен ремонт с до 30-40%, което впоследствие води до невъзможност имотът да бъде завършен и ползван навреме.

Как да избегнете: винаги правете оглед с експерт, който може да ви даде груба сметка за ремонта още преди сделката.

4. Фокус само върху жилището, а не върху квартала

Може да намерите перфектния апартамент, но ако той е в район без инфраструктура, транспорт или с високо ниво на шум, животът ви там няма да е комфортен.

Как да избегнете: разходете се в квартала в различни часове на деня (и вечерта), проверете училищата, магазините и трафика.

5. Липса на проверка за тежести

Да дадете капаро за имот, който има запор, възбрана или неизяснена собственост, е рецепта за катастрофа.

Как да избегнете: никога не подписвайте предварителен договор без удостоверение за тежести и пълна проверка на историята на имота от юрист.

6. Взимане на емоционални решения

"Влюбих се в гледката" е лоша стратегия за преговори. Емоциите ви правят уязвими и склонни да платите повече, отколкото имотът струва.

Как да избегнете: опитайте се да гледате на покупката като на бизнес сделка. Сравнете цената с подобни имоти в района.

7. Очакване да намерите "Еднорога"

Търсенето на имот, който отговаря на 100% от изискванията ви, е почти невъзможно и може да ви държи извън пазара с години, докато цените растат.

Как да избегнете: направете списък с "задължителни" и "желателни" характеристики. Ако имотът покрива 80% (включително "задължителните"), той е правилният.

8. Пренебрегване на бъдещата ликвидност

Днес може да сте сам или с партньор, но след 5 години семейството ви може да порасне. Купуването на твърде специфичен или малък имот може да се окаже трудно за препродажба.

Как да избегнете: мислете в перспектива и си задайте въпроса "Ако трябва да продам този имот след 5 години, ще има ли кой да го купи?"

9. Пропускане на техническия оглед

Замаскирани течове, стара ел. инсталация или лоша изолация не се виждат с просто око от любител.

Как да избегнете: не се доверявайте само на думите на продавача. Огледайте внимателно общите части, мазетата и покрива (ако сте на последен етаж).

10. Опит да се справите сами с всичко

В желанието да спестят пари, купувачите често се отказват от професионална помощ, губейки достъп до качествени оферти (които не стигат до порталите) и юридическа защита.

Как да избегнете: намерете доверен брокер, който защитава вашия интерес, познава пазара и ще води преговорите вместо вас.

Търсенето на дом е маратон, а не спринт. Като сте наясно с тези 10 подводни камъка, вие влизате в процеса подготвени и уверени. Информираният избор е най-добрата гаранция, че новият ви дом ще ви носи спокойствие и удовлетвореност, а не непредвидени проблеми.