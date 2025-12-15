Преговорите в Берлин за мир в Украйна просължават и днес





Преговорите за мирния план между украинската и американската делегации в Берлин ще продължат и днес

Това стана ясно след срещата, продължила повече от пет часа.

Подробности все още не се разкриват, съобщава УНИАН, цитирана от News.bg, като се позовава на изявление от президентската канцелария.

Немският вестник Handelsblatt пише, че правителството на САЩ "поне колебливо е признало перспективите за успех в преговорите в Берлин", както се вижда от факта, че е изпратило своя делегация в Германия.

В същото време вестникът отбелязва, че "Русия гледа на преговорите с подозрение".

Според Юрий Ушаков, съветник на руския президент Владимир Путин, приносът на европейците и Украйна към мирния план на САЩ "е малко вероятно да бъде конструктивен".

Според президента Володимир Зеленски, Украйна не е получила отговор от Съединените щати на последните предложения за мирен план. Той отговори и на изявлението на американския си колега Доналд Тръмп, че Зеленски е единственият, който не харесва версията на американския президент за мирния план. Според украинския лидер никой не е доволен от окончателната версия на мирния план.

Зеленски обяви също, че украинският преговарящ екип се е разширил, включително с премиера Юлия Свириденко и министъра на икономиката Олексий Соболев. Военният компонент на украинската делегация също е засилен, добави президентът.

Освен това той обясни позицията на Украйна по мирните преговори, като подчерта, че днес Украйна говори не за честност, а за сила.

"За съжаление, тези времена изискват уважение само към силата. Защото, ако говорим за честност и ценности, за уважение към международното право, руснаците трябваше да бъдат осъдени. И от самото начало, преди повече от 10 години, имаше нахлуване в украинска суверенна територия. Това не се случи; това бяха само думи", каза Зеленски.