Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 15-и декември

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 МЕСТА

1 медицинска сестра Висше образование, обект гр. Бобошево

5 химици Висше образование

1 старши счетоводител Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 110 МЕСТА

4 електромонтьори Средно образование

3 общ работник,промишленост Средно и по-ниско образование

9 шивачи Без изискване

1 стругар Средно образование

5 шивачи Средно образование

1 производител, обувки Средно и по-ниско образование

1 рецепционист, хотел Средно образование

5 лаборанти Средно образование

10 оператори гранулиране Средно образование

1 крояч, текстил Средно, основно образование

20 работник,строителство/изг. на соларни паркове/ Средно образование,обект гр.Благоевград

2 шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование

1 чертожник Средно образование

1 технически сътрудник Средно образование

2 монтажник,мебели от дърво и др. подобни материали Средно образование

1 технически сътрудник Средно образование

3 крояч,кожа Основно образование

5 машинен оператор, обувно производство Основно образование

10 машинен оператор, обработка на метал/метални изделия Средно образование, обект гр. Перник

2 пласьор,стоки Средно образование

2 автомонтьори Средно образование

1 помощник,кухня Средно образование

1 готвач Средно образование/ПК

3 работници,сглобяване на детайли обект гр. Благоевград

3 маш.оператор,пр-во на полиуретанови изделия обект гр. Благоевград

1 печатар Средно образование

3 чистач, производствени помещения

Средно и по-ниско образование

2 специалист, логистика Средно и по-ниско образование

2 продавач-консултант Средно образование

5 общи работници Основно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –8 МЕСТА

2 гладачи,преса Без изискване

5 шивачи Без изискване

1 сервитьор Средно образование, с. Паничище

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ -27 МЕСТА

1 готвач Средно образование

1 болногледач Средно, основно образование

1 готвач Средно образование

5 шофьори, автобус Средно образование

2 бояджии, превозни средства Ср.обр-ие,ПК-бояджия

2 автомонтьори Средно образование

2 електрозаварчик Ср.обр-ие,ПК Заварчик правоспособност - II ст.

2 т-к, електротехника на автомобилния транспорт Ср.обр-ие,ПК - Автоелектротехник

1 монтьор,котелно оборудване Средно образование

1 работник,ремонт на топлинна изолация Средно образование

1 работник,механично почистване на съоръжения Средно образование

1 шлосер, монтьор Средно образование

1 монтьор,електрооборудване Средно образование ПК

1 разтоварач, вагони Средно образование

1 монтьор,поддръжка на инсталации и оборудване Средно образование

1 заварчик Средно образование ПК

1 кранист Средно образование

1 техник,асансьорна техника Средно образование ПК

1 социален асистент Средно,основно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА

1 помощник, готвач Средно,основно образование

1 шивач Средно,основно образование

1 барман Ср.,основно образование, обект гр. Рила

2 камериер/ка Ср.,основно образование, обект гр. Рила

2 сервитьори Ср.,основно образование, обект гр. Рила

2 готвачи Ср.,основно образование, обект гр. Рила



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

3 машинен оператор, дърводелство обект с. Сапарево Средно образование

1 фризьор Без изискване

1 продавач-консултант обект гр. Сапарева баня Ср. и по-ниско обр-ие

1 асистент на лекар по дентална медицина Средно образование

1 продавач-консултант обект гр. Сапарева баня Средно и по-ниско образование

1 програмист, софтуерни приложения Средно образование

1 технически секретар Основно образование

1 продавач-консултант обект с. Яхиново Средно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Младежки практики”

1 продавач-консултант Без изискване

1 общ работник Без изискване

1 аранжор, цветя Средно образование

1 продавач-консултант обект гр. Кюстендил Основно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА обявени от други региони

2 машинни оператори обект гр. София Средн