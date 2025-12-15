Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 15-и декември
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 МЕСТА
1 медицинска сестра Висше образование, обект гр. Бобошево
5 химици Висше образование
1 старши счетоводител Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 110 МЕСТА
4 електромонтьори Средно образование
3 общ работник,промишленост Средно и по-ниско образование
9 шивачи Без изискване
1 стругар Средно образование
5 шивачи Средно образование
1 производител, обувки Средно и по-ниско образование
1 рецепционист, хотел Средно образование
5 лаборанти Средно образование
10 оператори гранулиране Средно образование
1 крояч, текстил Средно, основно образование
20 работник,строителство/изг. на соларни паркове/ Средно образование,обект гр.Благоевград
2 шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование
1 чертожник Средно образование
1 технически сътрудник Средно образование
2 монтажник,мебели от дърво и др. подобни материали Средно образование
1 технически сътрудник Средно образование
3 крояч,кожа Основно образование
5 машинен оператор, обувно производство Основно образование
10 машинен оператор, обработка на метал/метални изделия Средно образование, обект гр. Перник
2 пласьор,стоки Средно образование
2 автомонтьори Средно образование
1 помощник,кухня Средно образование
1 готвач Средно образование/ПК
3 работници,сглобяване на детайли обект гр. Благоевград
3 маш.оператор,пр-во на полиуретанови изделия обект гр. Благоевград
1 печатар Средно образование
3 чистач, производствени помещения
Средно и по-ниско образование
2 специалист, логистика Средно и по-ниско образование
2 продавач-консултант Средно образование
5 общи работници Основно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –8 МЕСТА
2 гладачи,преса Без изискване
5 шивачи Без изискване
1 сервитьор Средно образование, с. Паничище
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ -27 МЕСТА
1 готвач Средно образование
1 болногледач Средно, основно образование
1 готвач Средно образование
5 шофьори, автобус Средно образование
2 бояджии, превозни средства Ср.обр-ие,ПК-бояджия
2 автомонтьори Средно образование
2 електрозаварчик Ср.обр-ие,ПК Заварчик правоспособност - II ст.
2 т-к, електротехника на автомобилния транспорт Ср.обр-ие,ПК - Автоелектротехник
1 монтьор,котелно оборудване Средно образование
1 работник,ремонт на топлинна изолация Средно образование
1 работник,механично почистване на съоръжения Средно образование
1 шлосер, монтьор Средно образование
1 монтьор,електрооборудване Средно образование ПК
1 разтоварач, вагони Средно образование
1 монтьор,поддръжка на инсталации и оборудване Средно образование
1 заварчик Средно образование ПК
1 кранист Средно образование
1 техник,асансьорна техника Средно образование ПК
1 социален асистент Средно,основно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА
1 помощник, готвач Средно,основно образование
1 шивач Средно,основно образование
1 барман Ср.,основно образование, обект гр. Рила
2 камериер/ка Ср.,основно образование, обект гр. Рила
2 сервитьори Ср.,основно образование, обект гр. Рила
2 готвачи Ср.,основно образование, обект гр. Рила
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”
3 машинен оператор, дърводелство обект с. Сапарево Средно образование
1 фризьор Без изискване
1 продавач-консултант обект гр. Сапарева баня Ср. и по-ниско обр-ие
1 асистент на лекар по дентална медицина Средно образование
1 продавач-консултант обект гр. Сапарева баня Средно и по-ниско образование
1 програмист, софтуерни приложения Средно образование
1 технически секретар Основно образование
1 продавач-консултант обект с. Яхиново Средно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Младежки практики”
1 продавач-консултант Без изискване
1 общ работник Без изискване
1 аранжор, цветя Средно образование
1 продавач-консултант обект гр. Кюстендил Основно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА обявени от други региони
2 машинни оператори обект гр. София Средн